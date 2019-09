Westerstede Wer Straßen besitzt, der muss sie auch pflegen. Doch es ist ein kostspieliges Unterfangen, das zudem immer mehr Geld verschlingt. Das weiß auch der Landkreis Ammerland und hat deshalb kurzerhand das Sanierungsbudget für die Fahrbahnen der Kreisstraßen aufgestockt. Im behördlichen Fachjargon wird dies das Verschleißdeckenerneuerungsprogramm genannt.

Insgesamt sollen in dem Programm 2020 rund 1,9 Millionen Euro zur Verfügung stehen (375 000 Euro entfallen dabei auf die Erneuerung von Moorstrecken und Flickstellen). Als erstes soll die K 120 zwischen Apen und Nordloh saniert werden, denn der Asphalt ist rissig, die Ränder sind brüchig und überhaupt ist die Trasse schlecht zu befahren.

Schlacke verbaut

Weitere knapp 790 000 Euro gibt es im Haushalt dann für die weitere Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen im Ammerland. Die Kreisstraße 114 zwischen Hollriede und Tarbarg wird darüber hinaus grunderneuert. Denn: Es gibt sowohl längs als auch quer Risse, und die Fahrbahn löst sich ab. Seitens der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde aufgrund des Schadensbildes vermutet, dass einst Hochofenschlacke in der ungebundenen Tragschicht verbaut worden ist. Ein Gutachten hat nun gezeigt: Es wurde tatsächlich Stahlwerkschlacke benutzt, die dann durch Wassereintritt das Volumen veränderte und sich verfestigte. Die Konsequenz: Auf der oberen Fahrbahn entstanden Schäden.

Doch wie dem auch sei: Flicken möchte der Landkreis die Deckschicht nicht, die Straße soll viel eher nun komplett in Stand gesetzt werden. Das wäre auch günstiger, denn so kann über ein Förderprogramm ein Kostenzuschuss über 60 Prozent beim Land Niedersachsen beantragt werden. Sprich: Von den kalkulierten 2,55 Millionen Euro Investition in die Erneuerung bleibt beim Landkreis dann „nur noch“ ein Eigenanteil von einer knappen Million Euro hängen. Eine Verschleißdeckensanierung würde beim Landkreis mit 1,25 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Und was ist mit den Radwegen im Ammerland? Auch die nimmt der Landkreis 2020 weiter ins Visier und veranschlagt für das aufgelegte Erneuerungsprogramm im kommenden Jahr 650 000 Euro, auf das Ausbessern von Flickstellen entfallen davon 50 000 Euro. Auch bei diesem Programm kommt erst einmal der Radweg an der K 120 von Apen nach Nordloh dran.

Brückensanierung

Soweit der Plan, Geld für Radwege und Straßensanierungen auszugeben – und wie schaut’s bei den Brücken aus? Hier sind vorerst 80 000 Euro eingeplant. Ein Teil fließt in die Brücke zwischen Hahn-Lehmden und Jaderkreuzmoor (K 131), ein weiterer in die Radwegbrücke über die Kleine Norderbäke zwischen Hollwege und Westerstede (K 347) und schlussendlich in die Brücke über dem Wasserlauf „Gießelhorster Bäke“ zwischen Rostrup und Ocholt.