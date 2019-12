Westerstede Am Jahresende lässt der Streamingdienst Spotify die nackten Zahlen sprechen: Welche Künstlerinnen und Künstler stehen in der Gunst der Nutzer vorne, welche Songs und Alben wurden am häufigsten gestreamt, welche Genres und Podcasts belegen die oberen Plätze?

Die Spotify-Zahlen lassen einen Blick auf die große, weite Musikwelt zu, sie lassen sich aber auch präzise lokalisieren. Dadurch ist es auch möglich, die Favoriten der Westersteder konkret zu benennen. Ganz weit vorne: Rapperinnen und Rapper. Sowohl bei den Künstlern als auch bei den Songs dominiert der Sprechgesang die Rankings.

Bei den Künstlern führt der deutsche Rapper Capital Bra das Feld an. Hinter dem 25-Jährigen folgen mit Kontra K, Ufo361, Apache 207 und Luciano vier weitere Musiker dieses Genres. Erst Superstar Ed Sheeran durchbricht auf Rang sechs die Phalanx der Rapper.

Auch bei den Songs dominiert in Westerstede eindeutig der Sprechgesang. Hier liegt Apache 207 mit „Roller“ vorn. Dahinter folgt die Berliner Rapperin Juju (feat. Henning May) mit dem Track „Vermissen“. Dritter ist Tones and I mit „Dance Monkey“. Damit liegen die Westersteder bei der Top drei exakt im Bundestrend.

Bei der Einzelwertung sieht das schon anders aus. Capital Bra führt zwar auch bundesweit die Liste an. Dahinter folgt aber auf der Deutschland-Liste Rapper-Kollege Samra vor RAF Camora.

Wem all diese Namen wenig sagen, die meisten Rapper kommen aus der Berliner Szene. Ihre Lieder werden allerdings nur von wenigen Radiosendern gespielt. Oft geht es in den Texten um Gewalt und Drogen, dicke Autos und Sex. Mit dieser Mischung ist Capital Bra inzwischen der erfolgreichste Sänger aller Zeiten in Deutschland und Österreich geworden. Niemand hatte mehr Nummer-eins-Hits.

Übrigens: Seit dem 5. Dezember können Spotify-Hörer ihren persönlichen Jahresrückblick direkt in der App sowie auf der Webseite des Streaming-Dienstes ansehen.

