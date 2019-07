Westerstede Mitarbeiter und Besucher des Klinikzentrums in Westerstede wissen: Die Parkplatzsituation ist angespannt. Abhilfe soll ein zweites Parkhaus schaffen, das zurzeit merklich in die Höhe wächst. Schon steht ein Teil der Stahlkonstruktion. Die Elemente werden abschnittsweise per Kran aufgestellt und Betonplatten aufgelegt.

Mit der Fertigstellung sei Anfang Oktober zu rechnen, kündigt Detlev Fricke-Varban, technischer Leiter des Eigenbetriebs Immobilienbetreuung Landkreis Ammerland, an. Die neuen Stellplätze sollen vor allem von Mitarbeitern des Klinikzentrums und der Klinik für Psychosomatische Medizin genutzt werden und damit auch die Parknot auf den Besucherparkplätzen entschärfen.

Mit dem zweiten Parkhaus stehen auf acht Halbebenen rund 350 weitere Stellflächen zur Verfügung. „Behindertenparkplätze werden nicht dabei sein, weil der Weg zu den Krankenhäusern zu weit ist, und das Parkhaus auch nicht über einen Aufzug verfügt. Es sollen aber noch weitere barrierefreie Stellplätze in Eingangsnähe ausgewiesen werden“, betont Fricke-Varban. Der Neubau wird rund 3,1 Millionen Euro kosten, an denen sich die Bundeswehr mit circa 1,8 Millionen Euro beteiligt.

Aussehen wird der Neubau weitestgehend wie das bereits vorhandene Parkhaus nebenan. „Zur Klinikseite hin erhält es eine farbig gestaltete Lochfassade. Außen wird ein Gehweg angelegt, und die Fläche wird noch begrünt“, erklärt Fricke-Varban.

Das neue Parkhaus ist aber nicht das einzige Vorhaben, das der Eigenbetrieb begleitet. Gerade fertiggestellt wurde ein neues Personalwohnheim. „Auf drei Ebenen wurden 74 Wohnungen geschaffen, die jetzt bezugsfertig sind“, erläutert Fricke-Varban. 24 davon seien für Bundeswehrmitarbeiter reserviert.