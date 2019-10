Westerstede Über den demografischen Wandel wird viel gesprochen. Doch was gibt es für Angebote für die Generationen bei uns? Auf der dritten Mehr-Generationen-Messe im Gymnasium gab es am Sonntag einiges zu entdecken.

An einem Stand erläuterte Anke Albrecht die Aufgabe der Nestelgruppe, einige Schritte weiter surrten die Spinnräder der Halsbeker Spinngruppe, an einem anderen Stand machte eine Pflegeeinrichtung auf ihre Arbeit aufmerksam und gleich vorne an lag der wohltuende Duft von Popcorn in der Luft, den die Mitglieder des Jugendbeirates unter anderem anboten. Insgesamt 25 Stände gab es.

„Die Senioren haben sich verändert, sie sind nicht verknöchert, sie sind wesentlich fitter, wollen gerne in Kontakt mit der Jugend bleiben und diese Verbindung ausbauen“, erläuterte Margaretha Harms-Abeln vom Vorstand. Der Jugendbeirat sieht es ähnlich: „Die Zusammenarbeit wirkt sich positiv für beide Seiten aus und ist eine Bereicherung“, so Simon Thyen vom Vorstand. Alle Generationen könnten gegenseitig voneinander profitieren.

Ein Rundgang führte die Besucher sowohl zu Firmen als auch Institutionen oder ehrenamtlichen Gruppen. Die Besucher konnten etwas über Home Staging oder den Tierfriedhof Achternmeer erfahren, das Projekt Plexon Rubin kennenlernen oder sich über die Themen Pflege, Friedwald, Ammerland-Hospiz, Küchengarten oder Nähtreff informieren. Dazu gab es eine Cafeteria von Ehrenamtlichen des Ortsbürgervereins Halsbek.

„Die Arbeiten der Nestelgruppe sind wunderbar für therapeutische Zwecke“, lobte Sabine Ueter. Die genähten Wäschedecken für Therapiezwecke würden bei demenzkranken Menschen Erinnerungen wach werden lassen, so Anke Albrecht von der Nestelgruppe, die sich alle zwei Wochen donnerstags in der Apothekervilla trifft.

Fachvorträge zu Themen wie bienenfreundliche Rosen, Friedwald, Notfalldose, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie Verkauf von Erbimmobilien rundeten das Programm ab.

Wolfgang Mammen, Vorsitzender des Seniorenbeirates, dankte allen Ausstellern und Referenten und freute sich über das Leistungsspektrum: „Bei dem breiten Angebot ist sicher für jeden etwas dabei.“ Für die nächste Messe in zwei Jahren seien bereits Anfragen eingegangen. „Das zeigt, dass die Messe einen guten Ruf auch über die Grenzen von Westerstede hat“, betonte Schirmherr Bürgermeister Klaus Groß.