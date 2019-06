Mit dem Bürgerbus zum Fest

Westerstede Anlässlich der großen Feier zu 150 Jahre Bahnhof Ocholt bieten die zahlreichen Fahrer des Bürgerbusses Westerstede Extrafahrten an. So wird der Bus regelmäßig zwischen Westerstede, Ocholt und Barßel pendeln. Es gelten die Tarife des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen. Der Bürgerbus ist ein Verein, der nach festgelegtem Fahrplan einen Linienverkehr in Westerstede betreibt. Die Fahrer sind alle ehrenamtlich tätig, ganz nach dem Motto „Bürger fahren Bürger“.

Informationen zum Fahrplan zum 150-jährigen Bestehns des Bahnhofs, aber auch die sonstigen Fahrzeiten gibt es unter