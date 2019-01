Westerstede Ralf Düpont ist dienstagabends ein gefragter Mann. „Passen diese Teile?“, „Wie muss ich das ausmessen?“, „Muss ich hier noch mehr abschleifen?“ Geduldig beantwortet der Vorsitzende des Modellbauclubs Westerstede jede einzelne Frage, zeigt den 10 bis 18 Jahre alten Kindern und Jugendlichen so manchen Kniff und legt, wenn es sein muss, schon mal selbst Hand an. Der erfahrene Modellbootbauer gibt sein Wissen gerne weiter, denn so haben auch Neulinge Spaß an dem anspruchsvollen Hobby und bleiben vielleicht auch als Erwachsene dabei.

Immer dienstags ab 18 Uhr treffen sich die sieben Aktiven der Jugendgruppe in der Schule an der Goethestraße. „Aus solchen Platten kommt so was raus“, sagt der elfjährige Jarno aus Moorburg und zeigt auf das Sperrholz im Werkraum und dann auf die schon fast fertigen Modelle. Schon grob lässt sich der Rumpf des Sumpfbootes erkennen, an dem er selbst bastelt. Immer wieder sieht er auf seinen Bauplan, überträgt die Maße auf das Holz und sägt die einzelnen Teile vorsichtig aus.

Dann geht’s ans Verkleben. Überstehende Kanten werden abgeschliffen. Wenn ein Teil gar nicht passt, wird es neu gefertigt. Auch andere Materialien werden verbaut. Für den Propellerkäfig misst Jarno die Aluminiumstangen aus und biegt sie in die Rundung. So wächst das Boot langsam heran und wird am Ende lackiert. Bis es fertig ist, kann schon mal ein Jahr und länger ins Land gehen.

Wie das ist, mit einem ferngesteuerten Boot übers Wasser zu brausen, hat Jarno früher schon bei einer Modellbauausstellung im Rhodopark Hobbie beobachtet. Seither stand für ihn fest: Das wird sein Hobby.

Aber auch sein großer Bruder Timo (14) hat sich der Bastelei an Modellbooten verschrieben. Gerade werkelt er an seinem dritten Exemplar, einem Schnellboot der griechischen Marine. Auch er hat mit einem Sumpfboot angefangen und weiß die Vorteile zu schätzen. Es fährt nicht nur durchs Wasser, sondern überwindet auch andere glatte Flächen, beispielsweise eine kurz gemähte, feuchte Wiese.

Wer länger dabei ist, versucht sich an vielen anderen Modellen, und auch manche Rarität ist darunter. Wie vielfältig dieses Hobby ist, davon können sich die Besucher bei der Ausstellung an diesem Sonntag, 20. Januar, von 10 bis 17 Uhr überzeugen. Zugesagt haben befreundete Modellbauclubs aus der Region und den Niederlanden mit ganz unterschiedlichen Richtungen. Wegen der Größe der Schau findet diese erstmals in der Brakenhoffschule an der Von-Weber-Straße statt.