Westerstede Steht das Projekt Bürgerbus in Westerstede vor dem Aus? „So weit kommt es hoffentlich nicht“, sagt Vereinsvorsitzender Jens Rowold. Ändert sich jedoch nichts am Status quo, droht eine massive Fahrplan-Kürzung. „Anders geht es nicht“, bedauert Rowold.

Düstere Aussichten für eine Initiative, die eigentlich ein Erfolgsmodell ist. Mehr als 25 000 Fahrgäste nutzten allein in 2017 das Angebot des Bürgerbusses, seit Gründung vor rund acht Jahren wurden mehr als 150 000 Fahrgäste befördert und so Lücken im Nahverkehr geschlossen. Doch es sind auch nicht die Fahrgäste, die fehlen, es sind die Fahrer.

Das Bürgerbus-Modell basiert auf dem Prinzip des Ehrenamts: Freiwillige erklären sich bereit, zu festen Zeiten Touren zu übernehmen – unentgeltlich in ihrer Freizeit. Wie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr oder Mitglieder im Ortsbürgerverein engagieren sie sich so für die Allgemeinheit. Im Fall des Bürgerbusses helfen sie all jenen weiter, die kein eigenes Auto haben, um von A nach B zu kommen. Dabei entscheidet jeder ehrenamtliche Fahrer selbst, wie oft er im Monat Touren übernehmen möchte. „Es ist ein ganz normales Hobby“, sagt Rowold. Aber wohl eines, das kaum noch reizt.

Derzeit zählt der Verein nur noch 20 Fahrer – zu wenig, um den aktuellen Fahrplan aufrecht zu halten. Schon vor wenigen Wochen musste das Angebot gekürzt werden, da fiel der Sonntag weg. „Nur dank des Engagements der anderen Fahrer konnten wir bis jetzt die weiteren Touren aufrechterhalten, aber das geht nicht auf Dauer“, so Rowold. Aus diesem Grund werden sich die Verantwortlichen in den nächsten Tagen zusammensetzen und erneut Fahrten streichen.

„Es brennt“, bringt es der Vorsitzende auf den Punkt. Er hofft inständig, dass der Bürgerbus gerettet wird und Kürzungen nicht Dauerzustand werden. Im Extremfall droht allerdings, dass nur noch zwei Fahrten täglich nach Ocholt und Halsbek angeboten werden

Der Verein hofft nun inständig, dass sich neue Ehrenamtler finden, die Lust auf das Bürgerbus-Projekt haben und in der Mobilitätszentrale, Peterstraße 1, vorbeischauen. Die Interessenten müssen mindestens 21 Jahre alt sein, den Gesundheitstest beim Arzt bestehen und seit zwei Jahren einen Pkw-Führerschein besitzen. Um das meiste weitere wie die vier- bis sechswöchige Ausbildung kümmert sich der Verein.