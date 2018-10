Westerstede Noch ist völlig offen, wie der Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in wenigen Jahren aussehen wird. Klar ist jedoch schon länger: Nicht mehr so wie jetzt.

Bei der Sitzung des Ausschusses für Straßen und Wege hat das Bremer Ingenieurbüro BPR Bernd F. Künne & Partner das weitere Vorgehen vorgestellt. Ein wichtiger Punkt ist die Barrierefreiheit. Bis 2022 sollen alle Haltestellen für jeden gut zugänglich sein. „Das ist wohl nicht zu schaffen“, sagte Baudezernent Ingo Leffers auf Nachfrage der NWZ. Doch da die Barrierefreiheit einer der wichtigsten Punkte bei der Neugestaltung sei, erhoffe sich die Verwaltung, dass ein Großteil der Kosten gefördert werde.

Mehrere Probleme erkannt

Die Planer haben sich den ZOB genauer angesehen und mehrere Probleme erkannt: Wie es bei der Ausschusssitzung hieß, gebe es nur am Bussteig 1 Sitzgelegenheiten und Unterstellmöglichkeiten. Wer nach der Wartezeit zum Bussteig 3 wolle, müsse den gesamten ZOB überqueren – und das vielleicht sogar im Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen. Bei der Neugestaltung einen zentralen Wartebereich einzurichten, wäre eine Lösung, erklärte Baudezernent Leffers.

Ebenfalls schwierig sei, dass die Busfahrer für ihre Pausen keinen Platz haben. „Wir müssen im Stadtgebiet nach Pausenflächen suchen“, sagt Leffers.

Bemängelt wurde von den Mitarbeitern des Ingenieurbüros, dass sich auf dem ZOB-Gelände einige Parkplätze für Pkw befänden. Die Fläche sollte aber den Bussen vorbehalten sein, erklärten die Planer. Wichtig sei hingegen, Abstellplätze für Fahrräder zu schaffen – möglichst so, dass die Räder gut gesichert seien.

Drei Entwürfe in Arbeit

Die Mitarbeiter des Planungsbüros werden drei Entwürfe für den neuen ZOB ausarbeiten. In einem Entwurf werden sie sich am Grundstück des jetzigen ZOB orientieren. Für die anderen Entwürfe können die Planer darüber hinaus arbeiten. „Wir wollen die Planungen nicht von vornherein blockieren“, erklärt Ingo Leffers das Vorgehen. Im Frühjahr will sich die Stadt für einen der Entwürfe entscheiden. Eventuell müsse dann das Grundstück für den ZOB vergrößert werden.

Bei der Planung werden nicht nur die Verwaltung, sondern auch der Landkreis, der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (ZVBN) oder die Busunternehmen mit einbezogen. Ein Förderantrag könne daher laut Leffers vermutlich Mitte 2019 gestellt werden. „Eine Förderung würde frühestens 2020 bewilligt. Dann folgt die Ausschreibung. Voraussichtlich wird ab 2021 gebaut.“

Bei den Mitgliedern des Ausschusses fanden die Vorstellungen des Ingenieurbüros Zustimmung. Frank Lukoschus (SPD) freute sich, dass „nachhaltig und zukunftsfähig geplant“ werde.