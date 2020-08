Natur: Insektenparadies am Kreishaus

Westerstede Die Innenhöfe am Kreishaus in Westerstede zeigen sich zurzeit in voller Schönheit: Das im Mai ausgebrachte zertifizierte Saatgut aus standorttypischen und heimischen Wild- und Nutzpflanzen wie Kornblumen, Flockenblumen oder Klatschmohn ist jetzt aufgegangen. „Unsere Blühflächen sind nicht nur als üppige Nahrungsquelle bei den Insekten beliebt, sondern in ihrer Unterschiedlichkeit auch für die Kreishausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter eine Augenweide“, freut sich Thomas Kappelmann, Erster Kreisrat des Landkreises Ammerland. Die neue Blühfläche ist insgesamt 800 Quadratmeter groß und verändert ihre Farben im Jahresverlauf mit den verschiedenartigsten Blüten.

„Damit es an vielen Orten im Ammerland blühen kann, fördert der Landkreis jedes Jahr die Beschaffung von Saatgut für Ortsbürgervereine und Schulen sowie für die Ammerländer Jäger- und Landwirtschaft, die ehrenamtlich Blühflächen anlegen. In diesem Jahr sind bereits auf 260 Hektar Insektenweiden entstanden, die der Landkreis mit gut 17.000 Euro gefördert hat. An so manchem Radweg oder Dorfplatz, aber auch auf versteckteren Flächen blüht es bis in den Herbst hinein“, begeistert sich auch Ute Aderholz, Leiterin des Umweltbildungszentrums und eine der Koordinatorinnen des Projekts „Blühflächen für Insekten im Ammerland“.

Sie hat für Gartenfreundinnen und -freunde noch einen Tipp: „ Mit der Aussaat von Blühflächen sollte im inzwischen fortgeschrittenen Jahr erst wieder im Frühherbst oder im nächsten Frühjahr begonnen werden. Aber zu fast jeder Jahreszeit können zum Beispiel in Gärten vielfältig blühende Stauden und Gehölze für Insekten und unsere Vogelwelt gepflanzt werden.“