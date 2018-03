Westerstede Es dauert nicht mehr lange, dann sind sie da, die neuen Souvenirs für die Stadt Westerstede. Für das mal praktische, mal kuschelige Design zeichnet Tanja Heiler verantwortlich. Mit dem Team ihres Werbetechnikunternehmen griff sie damit die Idee des Wirtschaftsforums auf, neue Andenken an die Stadt auf den Markt zu bringen.

13 Produkte

Insgesamt 13 verschiedene Produkte wurden kreiert. Im Fokus immer die Frage: Was kann so gut wie jeder gebrauchen? Und: „Auf den alten Souvenirs war das Ortsschild von Westerstede zu sehen. Da wollten wir ganz klar was Frischeres und Kreativeres“, sagt Heiler. „Beim Design haben wir uns deshalb an den Stadtfarben Grün, Blau, Rot orientiert. Vor allem am Grün, wir sind ja auch eine grüne Stadt“, erläutert die Chefin. Zudem würde auch der Schriftzug dem der Stadt entsprechen.

Der Startschuss fiel im September vergangenen Jahres. Als erstes mussten Designs her und kreative Produktideen. Die lieferte vor allem Enya Hobbiebrunken aus Westerstede. Sie ist (noch) Auszubildende bei Heiler und entwarf die Produkte. „Für die Kleineren habe ich mir den Teddy ausgedacht“, sagt sie. „Der ist zwar nicht nützlich, aber niedlich“, ergänzt Heiler.

Und apropos nützlich: Eine Fahrradklingel musste auch mit ins Sortiment: „Im Sommer werden sich die Fahrradtouristen freuen“, hofft Heiler.

Die ersten Bestellungen sind mittlerweile eingegangen. Die neuen Souvenirs gibt es bereits in der Touristik und beim Stadtmarketing, bei der Stadtbücherei und im Eiscafé Blumenberg. Die Ammerland Apotheke will in Zukunft die T-Shirts verkaufen. „Wir hoffen aber, dass es noch mehr Bestellungen werden“, sagt Heiler. Das ganze Projekt stecke noch in den Kinderschuhen.

Bekanntes Logo

Nils Baumgart hat das Logo geliefert. Von ihm stammt die Kombination aus dem bekannten „I love New York“ mit dem Blumensymbol und – natürlich – statt New York Westerstede. „Die Rhodo ist stilistisch bedeutend für die Stadt“, erklärt Baumgart das Blumensymbol. Ursprünglich war es nur für Postkarten gedacht, doch die Resonanz auf das Logo war so gut, dass es jetzt die neuen Souvenirs zieren darf.

Nachdem die ersten Prototypen fertig waren, startete Tanja Heiler auf Facebook ein kleines Gewinnspiel: „Die Leute sollten kommentieren, welches Souvenir ihnen am besten gefällt und warum.“ Es dauerte nicht lange, da wurde auch schon abgestimmt. „Auf Facebook kamen die neuen Souvenirs gut an“, sagt die Leiterin des Werbetechnikunternehmens.

Der Großteil der Produkte wird direkt im Siebdruckunternehmen gefertigt, verkauft wird aber noch nicht alles: „Mützen, Thermobecher und Handwärmer sind definitiv etwas für die Winterzeit“, weiß Heiler.

Nicht nur für Touristen

„Uns war wichtig, dass wir Produkte machen, die nicht nur für den Tourismus sind“, betont Heiler. „Das Symbol mit der klaren Botschaft „Ich liebe Westerstede“ passt auf Menschen, die hier wohnen, genauso gut wie auf Touristen, wenn nicht sogar besser.“

Auf dem Frühjahrsmarkt in Westerstede, am 20. bis 23. April, können die Souvenirs bei einer Tombola beim Ortsbürgerverein gewonnen werden. Rechtzeitig zur Rhodo sollen dann alle Produkte fertig sein und in vielen Geschäften der Stadt Westerstede ausliegen.