Westerstede Genossenschaftliches Wohnen für Jung und Alt, eine Plaza, Cafés, eine Orangerie und Veranstaltungsplätze – all das sollte am Orchideenkamp entstehen. Ein Vorzeigeviertel mitten in Westerstede.

Doch lange Jahre war das Gelände einer früheren Gärtnerei alles andere als ein Vorzeigeobjekt. Außer einem Musterhaus wurde dort nichts gebaut. Das Konzept kam bei potenziellen Käufern nicht an – auch, weil die Preise für Westersteder Verhältnisse recht hoch waren.

Vor einem Jahr wurde schließlich eine Wende eingeleitet. Das vier Hektar große Gelände wurde neu parzelliert und Grundstücke für Mehrfamilienhäuser an Investoren verkauft. Bis auf eine Fläche sind alle verkauft – und es wird fleißig gebaut. Zumeist entstehen unterschiedlich gestaltete Mehrfamilienhäuser. Ein Großteil der Wohnungen richtet sich an Senioren. Teilweise gibt es Angebote für betreutes Wohnen. Die meisten Einheiten werden im kommenden Jahr fertig – dann ziehen sowohl Mieter als auch Eigennutzer ein.