Westerstede /Osterscheps 40 bis 50 Gemüsesorten werden von ihm und seinen Mitarbeitern übers Jahr angebaut. „Zurzeit können wir Grünkohl, Rosenkohl und Porree frisch vom Acker holen“, sagt Marius Otto, Chef des Himpsl-Hofes in Osterscheps. Frischer Salat (Feldsalat und Postelein) kommt aus dem Foliengewächshaus.

Was ist derzeit außerdem nachgefragt? „Tomaten nicht. Die haben keine Saison“, ist Ottos rasche Antwort. Welches Gemüse wann Saison hat, zeigt diese Grafik. Seine Kunden, so der Biohof-Betreiber, richteten sich nach der Jahreszeit. Gut verkaufe sich in diesen Tagen sogenanntes Lagergemüse wie Sellerie, Rote Bete, Steckrüben, Möhren, Zwiebeln, Weiß- und Rotkohl. Geerntet wurde es im späten Herbst – bevorzugt vor dem ersten Frost.

Jeder isst 90 Kilogramm Gemüse im Jahr In Deutschland werden laut Bauernverband jährlich pro Kopf rund 60 Kilogramm (kg) frisches Obst und zusätzlich rund 45 kg verarbeitetes Obst, insbesondere als Saft und in Konserven, verzehrt. Bei frischem und verarbeitetem Gemüse liegt der Verzehr pro Person bei rund 90 Kilo. Das beliebteste Gemüse der Deutschen sind nach Angaben des Bauernverbandes Tomaten (10 kg/Person), auf Platz zwei rangieren Möhren (7,8 kg). Es folgen Gurken und Zwiebeln (jeweils 6,2 kg). www.bauernverband.de

Um gekauftes Gemüse zu Hause länger knackig zu halten, gilt es einiges zu beachten. Bei Zimmertemperatur gehen nämlich licht- und wärmeempfindliche Vitamine verloren, außerdem werden Salat und Co. durch den Flüssigkeitsverlust schnell welk.

„Es gibt Gemüsesorten, die sind gut in dem entsprechenden Fach im Kühlschrank aufgehoben. Andere Sorten sollten an der Luft bleiben, allerdings nicht in warmen Räumen“, sagt die Westersteder Ernährungsfachberaterin Elke de Buhr. „Für die richtige Lagerung muss man sich Mühe geben und sich mit dem Produkt beschäftigen. Außerdem gibt es ja nicht in jeder Wohnung einen gekühlten Hauswirtschaftsraum oder eine klassische Speisekammer so wie früher.“ Sie empfehle, frisches Obst und Gemüse innerhalb von zwei bis drei Tagen zu verbrauchen. Außerdem hat sie noch einen „Hausfrauen-Tipp“, wie sie es nennt, parat: „Im Winter lagere ich unser Obst und Gemüse gern auf der überdachten Terrasse. Solange es nicht friert, ist sie der ideale Ort.“ Ein Balkon würde den Zweck ebenfalls erfüllen.

Grundsätzlich plädiert Elke de Buhr dafür, saisonal einzukaufen. „Jetzt ist Kohlzeit. Es gibt gerade so viele verschiedene Sorten von Weißkohl bis Grünkohl, da wird jeder was Leckeres für sich finden.“

Für den gesamten Organismus des Menschen sei es wichtig, Obst und Gemüse zu essen. „Es geht ja nicht nur um die Vitamine. Da könnte man vielleicht Nahrungsergänzungsmittel schlucken. Wir müssen aber kauen, und wir brauchen die Fasern und Ballaststoffe. Die sind vor allem auch für die Gesunderhaltung des Darms notwendig.“

Fünf am Tag Ein hoher Konsum von Gemüse und Obst kann nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) das Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Krankheiten senken. Deshalb empfiehlt die DGE, täglich mindestens fünf Portionen Gemüse und Obst zu essen (drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst). Das entspricht täglich rund 400 g Gemüse (z. B. 200 g gegartes Gemüse und 200 g Rohkost/Salat) und etwa 250 g Obst. Das Maß für eine Portion ist die eigene Hand. Daraus ergeben sich Mengen, die zu Alter und Körpergröße passen. www.dge.de

Die Westerstederin plädiert für das Selberkochen: „Das spricht alle Sinne an. Vom Anschauen und Aussuchen der Lebensmittel, über das Fühlen beim Schnibbeln bis zum Riechen während des Kochens und zum Schmecken der fertigen Speisen.“

Wie steht Elke de Buhr zu Tiefkühl-Ware? „Da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Ich persönlich bevorzuge frische Produkte. Ich finde, dass zum Beispiel TK-Spargel nicht schmeckt. Den kaufe ich, wenn er im Laufe des Frühjahrs vom Feld kommt.“ Wenn die Ernährungsfachberaterin zu Eingefrorenem greift, „dann nur zu reinem Obst oder Gemüse ohne irgendwelche Beigaben“. Dafür müsse man sich aber die Zutatenliste auf der Verpackung genau anschauen. „Da entdeckt man manchmal, dass gehärtetes Fett verwendet wurde. Das wird übrigens gemacht, damit das Produkt besser aus der Verpackung rutscht.“