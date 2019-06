Westerstede Die medizinische Versorgung eines Menschen am Lebensende. Eine Versorgung, die nicht auf Heilung, sondern auf Linderung von Schmerzen und Symptomen angelegt ist, das ist die Aufgabe, der sich Palliativmediziner und Palliativ-Pflegekräfte verschrieben haben. Seit zehn Jahren kümmert sich der Palliativstützpunkt Ammerland & Uplengen in der Region um die Bedürfnisse schwerst kranker und sterbender Menschen, damit sie zuhause oder auch im Hospiz versorgt werden.

Hausärzte dabei

Diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung hat zum Ziel, durch gemeinsamen Aufbau eines lokalen und regionalen Netzwerks mit anderen Diensten und Einrichtungen, wie den kooperierenden Hausärzten, speziell ausgebildeten Pflegediensten, ambulanten Hospizdiensten, der Notfallseelsorge, Palliativstationen in Kliniken, Hospizen und Apothekern betroffenen Patienten ein ganzheitliches palliativmedizinisches Versorgungssystem zur Verfügung zu stellen. Der behandelnde Hausarzt ist dabei weiterhin für den Patienten tätig.

Aktionstag Der 1. Gesundheits- und Patiententag vom Ärztenetz Plexxon, dem Projekt Rubin und dem Palliativstützpunkt ist für Donnerstag, 13. Juni, von 11 bis 18 Uhr in der Einrichtung an der Straße Zum Orchideenkamp 1 in Westerstede geplant. Das Motto lautet „Fein to Huus – Das Leben im Alter zu Hause gestalten“. Das Programm: 11 Uhr: Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht; 11.30 Uhr: „Rubin – ein Angebot für Patienten ab 70 Jahre“; 11.45 Uhr: Alltagskompetenztraining I; 12.45 Uhr: Spezialisierte ambulante Palliativversorgung; 13.15 Uhr: Symptome erkennen: Schlaganfall und Herzinfarkt; 13.45 Uhr: Sturzprophylaxe; 14.15 Uhr: Vortrag: Wenn die Beine nicht mehr wollen; 14.45 Uhr: Alltagskompetenztraining II; 15.30 Uhr: Rollatortraining mit der VWG; 16.30 Uhr: Angebot der Tagespflege; 17 Uhr: Sturzprophylaxe; 17.30 Uhr: Patientenverfügung. Der Eintritt ist frei, Kontakt zum kostenlosen Fahrservice unter Telefon 04 41/ 21 97 06 55.

In den vergangenen zehn Jahren konnt das Netzwerk immer mehr Patienten erreichen. Im Bereich Ammerland/Uplengen wurden alles in allem bereits rund 3000 Patienten versorgt, wie Paul Kathmann, niedergelassener Hausarzt und Mit-Geschäftsführer des Ärztenetzes Plexxon, das für die Organisation des Palliativstützpunkts gegründet wurde, zu berichten weiß. Gemeinsam mit Dr. Matthias Kreft, Mitglied der Geschäftsführung vom Palliativstützpunkt und Verantwortlicher Palliativmediziner, führte er aus, dass der Palliativstützpunkt erfolgreich läuft. Derzeit werden in den insgesamt drei Stützpunkten – neben Ammerland/Uplengen sind dies Landkreis Oldenburg/Delmenhorst und Landkreis Diepholz – jährlich 1000 Patienten betreut. Alles in allem wird durch das Ärztenetzwerk ein Gebiet von rund 500 000 Einwohnern abgedeckt.

Ein Erfolg, der jetzt mit geladenen Gästen gefeiert werden soll. Doch am Donnerstag, 13. Juni, möchte Plexxon auch Interessierten mehr über die Arbeit vom Ärztenetzwerk, dem Palliativstützpunkt und dem seit 1. Januar 2019 laufenden Projekt Rubin berichten, und zwar beim 1. Gesundheits- und Patiententag. Über Rubin, das federführend von Plexxon deutschlandweit mit initiiert wurde, soll herausgefunden werden, ob sogenannte Case-Manager geriatrische Patienten so unterstützen können, dass sie möglichst lange daheim leben können. Mehrere 100 Patienten im Alter von 70 Jahren und mehr konnten dafür aus der Region gewonnen werden. Über Rubin wird bei der Beantragung eines Pflegegrades geholfen oder abgeschätzt, welche Hilfen organisiert werden müssen, damit das Wohnen im Eigenheim weiterhin möglich ist – alles in enger Abstimmung mit dem behandelnden Hausarzt.

Universitäten begleiten

Das Projekt Rubin wird wissenschaftlich von der Universitätsmedizin Greifswald, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sowie dem Institut für angewandte Versorgungsforschung, Krankenkassen, der Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und Juristen begleitet. Mehr darüber können Interessierte beim Gesundheits- und Patiententag erfahren. Von 11 bis 18 Uhr dreht sich in der Einrichtung, Zum Orchideenkamp 1 in Westerstede, alles um „Fein to Huus – Das Leben im Alter zu Hause gestalten“.