Parkplätze sind Thema im Rat

Westerstede Die Parkplatzsituation am Hössenbad, die Erhöhung der Eintrittspreise sowie die Befreiung der Jäger von der Hundesteuer stehen heute unter anderem auf der Tagesordnung im Westersteder Rat. Diskutiert wird auch die Benennung zweier Straßen im Bebauungsplan Nr. 28 j Hössen.

Die öffentliche Sitzung, in der Michael Rösner in seinem Amt als Bürgermeister vereidigt wird, beginnt um 17 Uhr im Waldhotel Wittenheim an der Burgstraße 15. Auch Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, Anfragen zu stellen oder Hinweise zu Themen zu geben.