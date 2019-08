Westerstede Über einen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion auf Erhöhung der Förderung des Blühstreifenprogramms für die Ortsbürgervereine im Landkreis sowie einen Antrag der Jägerschaft zum Blühstreifenprogramm beraten an diesem Donnerstag, 15. August, die Mitglieder des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt des Landkreises Ammerland. Beginn der Zusammenkunft im Sitzungssaal des Kreishauses an der Ammerlandallee in Westerstede ist um 16 Uhr. Darüber hinaus wird sich die Politik mit dem Extensivierungsprogramm für Grünlandflächen und der Erhöhung der Entschädigungen für Landwirte befassen.