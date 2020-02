Westerstede Mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm starten die Landfrauen Westerstede, ein Zusammenschluss aus Frauen, die teils in der Landwirtschaft, teils in vielen anderen Berufen tätig sind, ins neue Jahr. Am 15. Februar steht erst einmal die Jahreshauptversammlung an, für den 12. März ist dann die Kohlfahrt geplant, bevor sich die Gruppe am 7. April auf nach Leer macht, um die Viehauktion und Evenburg zu besuchen. Am 19. Mai steht eine Fahrt ins Bremer Schnoorviertel auf dem Plan, gefolgt von einer Fahrradtour vom 15. bis 17. Juni, einer Fahrt nach Appingedam in den Niederlanden am 21. Juli und einem Ausflug ins Alte Land am 29. September. Mit dem Erntefest (7. Oktober), einer Tour zum Weihnachtsmarkt in Velen (27. November) und der Weihnachtsfeier am 3. Dezember endet dann das Programm.

Interessierte, die mehr über die Veranstaltungen oder die Landfrauen erfahren möchten, melden sich bei Ingrid Bohlje unter Telefon 0 44 88/25 37.