Westerstede Wenn es draußen regnet und stürmt, zieht es die Menschen vermehrt ins Schwimmbad. Rund 100 000 Besucher zählt das Hallenbad im Westersteder Hössenbad pro Jahr, die besucherstärksten Monate sind der Januar und der Februar.

Damit ein Besuch so reibungslos wie möglich abläuft, sorgen Betriebsleiter Marc Ries, vier Angestellte und eine Auszubildende während der Öffnungszeiten für die Sicherheit am und im Becken. Darüber hinaus ist das Schwimmbadpersonal aber auch zuständig für den guten Zustand von Becken und Wasser.

Hat alles genau im Blick: Badbetriebsleiter Marc Ries im Schwimmmeisterraum. BILD: Wolfgang Alexander Meyer Hat alles genau im Blick: Badbetriebsleiter Marc Ries im Schwimmmeisterraum. BILD: Wolfgang Alexander Meyer Das Hössenbad Das Bad ist immer montags bis freitags von 6.30 bis 8 Uhr sowie von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Samstags kann von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr geschwommen werden. Die Eintrittspreise liegen bei drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. Kinder bis drei Jahre und Geburtstagskinder erhalten freien Eintritt. Weitere Infos, auch zum Kursangebot, gibt es unter Telefon 0 44 88/84 69 34 und im Internet. www.hoessen.de

Was alles dazugehört, das Hössenbad am Laufen zu halten, hat Marc Ries der NWZ bei einer Führung durch die Schwimmbadtechnik erklärt. „Unser Wasser ist in einem riesigen Kreislauf immer in Bewegung, einen Stillstand gibt es nicht.“

• Überlaufrinne

Dieser Kreislauf beginne am Rand des eigentlichen Schwimmbeckens. „Wenn Wasser über den Beckenrand schwappt, gelangt es in die Überlaufrinne und von dort in den Schwallwasserbehälter“, sagt Ries. Den könne man sich als eine Art Zwischenspeicher vorstellen, der zur Steuerung der Wassermenge im Becken da sei. „Wenn mehr Menschen ins Becken gehen, wird mehr Wasser verdrängt, das muss ja irgendwo hin.“

• Filterkammer

Vom Schwallwasserbecken gelangt das Wasser dann in die Filterkammer. Durch große Bullaugen kann man in das Innere des mehrere Meter hohen Behälters schauen. „Durch Unterdruck wird das Wasser in der Kammer durch einen Aktivkohlefilter, eine Kies- und eine Sandschicht gesaugt“, berichtet Ries. Verschmutzungen, abgetötete Keime und gebundenes Chlor würden so aus dem Wasser entfernt.

• Wärmetauscher

Hat das Wasser die beiden großen Pumpen, die den Unterdruck am Filter erzeugen, passiert, wird es noch im Rohrleitungssystem durch einen Wärmetauscher erhitzt. „Die Wärme stammt aus unserem Blockheizkraftwerk“, erklärt Marc Ries. Das Wasser im Becken habe immer eine Temperatur von 29 Grad.

• Messtechnik

Das erwärmte Wasser passiert als nächstes eine zunächst unscheinbar wirkende Box. „Hier messen Elektroden den Chlorwert, den pH-Wert und den Redoxwert, also die Keimtötungsgeschwindigkeit, des Wassers“, beschreibt der Betriebsleiter des Bades die Funktion. Werde zum Beispiel ein zu niedriger Chlorwert gemessen, könne über das Steuerungssystem des Schwimmbades dem Wasserkreislauf mehr Chlor zugeführt werden.

• Marmorkiesturm

Bevor das Wasser zurück in das Becken gepumpt wird, passiert es einen sogenannten Marmorkiesturm. „Wenn wir das Wasser chloren, entsteht Salzsäure, die aus dem Wasser entfernt werden muss. Das passiert in diesem schwarzen Behälter“, sagt Ries. Im Inneren befinde sich Kalziumcarbonat, mit dem die Salzsäure abgepuffert werde. Auf diesem Weg könne auch die pH-Regulation des Wassers erfolgen. „Danach geben wir das Wasser über Düsen wieder in das Schwimmbecken“, sagt Ries.

• Schlammwasser

Das saubere Wasser ist jetzt wieder im Becken. Die Verschmutzungen in den Filtern werden mit der Zeit aber immer dichter. „Um die Filter betriebsbereit zu halten, werden sie regelmäßig durch einen Rückspülvorgang gereinigt, berichtet Marc Ries zum Ende der Führung. Dabei werde Wasser in umgekehrter Richtung durch die Filter gepumpt und in einem Absetzbecken gesammelt. „Hier sammelt sich der Schmutz ab Beckenboden. Das saubere Wasser wird von der Oberfläche abgepumpt und als Regenwasser abgeführt.“

• Blockheizkraftwerk

Der Strombedarf des Schwimmbades wird über ein eigenes Blockheizkraftwerk gedeckt. „In diesem blauen Kasten befindet sich ein gasbetriebener Generator, der ebenfalls die Sporthalle nebenan mit Energie versorgt und darüber hinaus noch Stromüberschüsse produziert, die ins Netz eingespeist werden“, erläutert Ries.

Ein Mal im Jahr gibt es im Hössenbad eine große Revision, während der alle Anlagen überprüft werden. „Das passiert immer 14 Tage vor Weihnachten, zum Beginn der Hallenbadsaison“, sagt Ries. In diesem Jahr habe man während der Revision auch die Technik für das Freibad entfernt, die im Zuge des Neubaus eines Kursbeckens und eines Wasserspielplatzes in den kommenden Wochen und Monaten erneuert werden soll.