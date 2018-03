Westerstede Kleidung, Bücher, Spiele, Bettwäsche, Seifen, Schmuck, Dekoartikel, Geschirr, Schuhe, Taschen – das Sortiment im sozialen Kaufhaus Kunterbuntes, Am Esch 30 in Westerstede, ist umfangreich, und dabei auch begehrt. So erhält Gebrauchtes, da es gut erhalten ist, eine zweite Chance auf neue Besitzer.

Das Konzept bei Kunterbuntes ist einfach: Wer Gegenstände und Bekleidung abzugeben hat, kann einfach zu den Öffnungszeiten in das Geschäft kommen. „Viele rufen auch an und fragen, was wir hier gebrauchen könnten“, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Elvira Amann. Das passiere oft bei Haushaltsauflösungen oder ähnlichem. „Wenn gerade ältere Menschen versterben, hinterlassen sie manchmal die Bitte, ihre Sachen zu spenden“, weiß Amann. Alles kann das Team von Kunterbuntes jedoch auch nicht aufnehmen. „Wir nehmen zum Beispiel keine Möbel“, sagt Teamleiterin Jeannine Grellert. Unterwäsche oder Beschädigtes muss ebenfalls abgelehnt werden.

Das Kaufhaus Kunterbuntes Das Kaufhaus Kunterbuntes, Am Esch 30 in Westerstede, existiert seit 2008 und gehört zum Caritas-Sozialwerk. Für Damen gibt es Kleidung in den Größen 34 bis 54, für Herren in den Größen 46 bis 62. Jeder Kunde ist willkommen, unabhängig davon, ob er bedürftig ist, einfach auf Second-Hand-Klamotten steht oder nach Marken-Schnäppchen sucht. „Hier schneit jeder einmal rein, ob arm oder reich“, weiß Teamleiterin Jeannine. Das kleine Kaufhaus ist immer dienstags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Wer gut erhaltene Kleidung bei „Kunterbuntes“ abgeben möchte, sollte sie vorher waschen. Unterwäsche und Feinwäsche dürfen von den Ehrenamtlern nur ungeöffnet in der Original-Verpackung angenommen und weiterverkauft werden.

Stil-Toleranz

Von welchem Stil die Kleidung ist, spielt allerdings keine Rolle. „Für mich zählt nur, dass sie sauber und in ordentlichem Zustand ist“, weiß Teamleiterin Grellert. Vom dezenten Blümchenoberteil bis zum funkelnden Paillettentop darf im Geschäft alles hängen. Nach dem Annehmen geht es nach hinten. Hinter der Kasse gibt es einen kleinen abgetrennten Bereich in dem dann die neue Ware inspiziert wird.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter nehmen jedes Kleidungsstück sorgfältig unter die Lupe, prüfen die Sauberkeit – dann kommt ein Preisschild dran. „Auf Blankoschilder schreiben wir Größe und Preis,“ sagt Grellert. Bei den Preisen orientieren sich alle Mitarbeiter an Richtwerten, die sie vom Caritas Sozialverband bekommen, unter dessen Leitung das Kaufhaus steht.

Dabei hat Jeannine Grellert ein ganz klares Motto: „Qualität steht vor Marke.“ Wie hoch der Originalpreis war und von welcher Marke das Produkt ist, spielt keine Rollen. Produkte, die auch hier keine Zukunft haben, werden weitergeschickt und in Osteuropa verkauft.

In einem kleinen Lager liegt schon die nächste „Kollektion“ bereit, sagt Grellert. „Jetzt gerade bereiten wir für Ostern vor“, sagt sie und zeigt auf eine Stange mit Blusen in hellem gelb und blau.

Wenn die Kleidung hängt, kommt der „zweite Blick“. „Es ist wichtig, dass eine Mitarbeiterin noch ein mal alles gegenkontrolliert“, sagt die Teamleiterin. Und dann geht es auch schon in den Verkauf damit.

Zurzeit viele Schuhe

Annahme und Verkauf regulieren sich automatisch, sagt Grellert. „Zurzeit haben wir nur sehr viele Schuhe“, meint sie. Schuhe gehen nicht so gut weg wie anderes. Doch auch die gut erhaltenen Treter bekommen ihre zweite Chance, und wer weiß, vielleicht kommt bald ein Kunde, der gern mit zwar nicht mehr neuen, aber dafür bequemen Sneakern oder Ballerinas aus dem Geschäft spazieren möchte.