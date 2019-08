Westerstede An der Oldenburger Straße wird zurzeit kräftig gearbeitet. Das gesamte 2,6 Kilometer lange Teilstück des Fuß- und Radwegs an der Landesstraße 815 ab der Tankstelle bis zur Einmündung Omorikastraße Richtung Gießelhorst wird erneuert und verbreitert.

Die Nutzer müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis sie auf der neu asphaltierten und verbreiterten Wegeverbindung unterwegs sein können. Die Bauarbeiten sollen nach Auskunft der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Oldenburg erst Mitte September abgeschlossen sein.

Während an dieser Stelle die Bauarbeiten auf Hochtouren laufen, stehen noch weitere bevor. Der Radweg an der Landesstraße 820 zwischen Ocholt und Godensholt wird ab diesem Montag, 26. August, auf einer Länge von 1400 Metern saniert. Es stehen zunächst vorbereitende Arbeiten an. Dann wird der Verkehr halbseitig an der Baustelle per Ampelregelung vorbeigeführt.

In der ersten Septemberwoche folgen dann die Asphaltierungsarbeiten. In dieser Bauphase müsse die Fahrbahn voll gesperrt werden, gibt die Behörde bekannt. Hierfür wird eine Umleitung über die Kreisstraße 121 (Aper Straße – Godensholter Straße) und Kreisstraße 336 (Ammerlandstraße – Apener Straße) in beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Freigegeben ist die Strecke für den öffentlichen Nahverkehr. Busse können in angepasster Geschwindigkeit die Baustelle passieren.

Für Fahrradfahrer wird während der gesamten Bauzeit eine Umleitungsstrecke empfohlen. Sie führt ab der Kreuzung Godensholter Straße/Zwischenahner Straße über einen befestigten Radweg über den Eichenweg zurück zur Godensholter Straße. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 13. September andauern.

Auch für Autofahrer wird etwas getan, und zwar im Bereich der Landesstraße 821. Erneuert werden soll die Fahrbahn zwischen Westerloy und Apen. Dafür muss diese ab Montag, 26. August, auf einer Länge von 3150 Metern voll gesperrt werden. Es wird eine Umleitung über die Kreisstraße 117 und Kreisstraße 114 (Apen - Augustfehn), Kreisstraße 122 (Westerstede) für beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Der Anliegerverkehr sei nur eingeschränkt möglich, so die Behörde weiter. Die Bushaltestellen „Westerloyerfeld“ und „Klampen“ können während der Arbeiten nicht angefahren werden. Die Busse fahren in beide Richtungen über Lindern.

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 20. September andauern. Allerdings könne es zu witterungsbedingten Verzögerungen kommen, heißt es in der Mitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg.