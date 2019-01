Westerstede Die Ammerlandallee ist eine der am meisten befahrenen Straßen der Stadt. Deshalb ist ein möglicher Umbau auch von so großer Bedeutung. Mit den baurechtlichen Grundlagen für das Gebiete am ehemaligen Bahnhofsgebäude beschäftigt sich am kommenden Montag, 14. Januar, erneut der Bauausschuss. Dazu kommen die Ratsmitglieder ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen.

Öffentliche Auslegung

Im Zuge des baurechtliche Verfahrens waren die betreffenden Unterlagen von November bis Dezember 2018 für vier Wochen öffentlich ausgelegt worden. Behörden, Einrichtungen und Privatpersonen konnten sich zu dem Bauvorhaben äußern. Es gehe darin nicht vordergründig um eine Sanierung oder eventuell sogar um eine Verbreiterung der Straße, sondern auch darum, den Ortseingang besser zu nutzen, wie Baudezernent Ingo Leffers erklärt.

Zwischen Ammerlandallee und Bahnhofstraße erstreckt sich derzeit noch eine verwilderte Grünfläche. Als noch Züge verkehrten, wurden hier Güter umgeschlagen und Holz gelagert. „Diese Fläche macht heutzutage aber so eigentlich keinen Sinn“, konstatiert Leffers. Sie sei ungenutzt.

In den Mittelpunkt rücken

Das Areal könnte bald aber anders aussehen. Das Bahnhofsgebäude würde dabei natürlich stehenbleiben, es steht unter Denkmalschutz. Nach derzeitiger Planung könnten Besucher und Bewohner Westerstedes künftig beim Einfahren in den Ort auf drei freistehende, dreigeschossige Bürogebäude blicken statt auf den Wildwuchs. Das historische Bahnhofsgebäude solle dadurch eher aufgewertet und, wie Leffers betont, optisch in den Mittelpunkt gerückt werden. „Ziel soll sein, das gastronomische und kulturelle Angebot rund um den Bahnhof zu erweitern“, ergänzt der Dezernatsleiter.

Und was passiert mit der Ammerlandallee? In einer Stellungnahme hatte ein Bürger vorgeschlagen, die zweispurige Hauptverkehrsader g vierspurig auszubauen. Ganz so abwegig ist das nicht. Im Bebauungsplan ist nämlich parallel zur Ammerlandallee eine vier Meter breite Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Sie könnte später auch für eine Verbreiterung der Straße oder für einen Fuß- und Radweg genutzt werden. „Für Veränderungen ist da mehr als genug Platz“, meint Leffers.

Verschiedene Einwände

Einwendungen gegen das Projekt hat bei der erneuten Auslegung unter anderem die Kreisgruppe Ammerland des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) geäußert. In ihrem Schreiben formuliert die Gruppe ihre Sorge zur artenschutzrechtlichen Prüfung des Gebietes, das sich in den vergangenen Jahren zu einem Wäldchen entwickelt hat. „Die Vogelkartierung aus dem Juni ist nicht sachgerecht. Frühbrüter, wie Spechte und Eulen, aber auch Standvögel, die früh mit dem Brutgeschäft beginnen, sind nicht erfasst“, heißt es. Die Kreisgruppe fordert eine Wiederholung dieser Prüfung, da sie in ihren Augen so „vollkommen wertlos und nicht gerichtsfest“ sei.

Die Stadtverwaltung merkt dazu an, dass es sich bei dem Gebiet um eine innerstädtische Fläche mit stark frequentierten Straßen im Umfeld handelt. „Die Untersuchungen zur artenschutzrechtlichen Prüfung haben in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde stattgefunden und wurden von dieser Behörde als geeignet und ausreichend eingestuft“, heißt es dazu in der Abwägung des Einwandes.

Kompensations-Pflanzung

Auch die Niedersächsischen Landesforsten meldeten sich im Zuge der Bauleitplanung zu Wort. Die betroffene Strauchfläche ist 1,35 Hektar groß. Am 20. Dezember gab es einen Ortstermin. Dabei wurde beschlossen, dass eine Ersatzaufforstung von 1,5 Hektar erforderlich werden. Sollte diese Auflage erfüllt werden, so bestünden keine Bedenken gegen die Planung, heißt es von den Landesforsten. Laut Angaben der Stadtverwaltung gibt es bereits eine Fläche, auf der diese Kompensations-Pflanzung stattfinden kann.

Nach der Diskussion im Bauausschuss wird der Bebauungsplan im Verwaltungsausschuss am Dienstag, 22. Januar, weiter beraten, bevor dann am Dienstag, 26. März, dann der Rat der Stadt Westerstede darüber abstimmen wird.