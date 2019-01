Westerstede Mit großer Mehrheit hat sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung für die Umgestaltung des Geländes am ehemaligen Westersteder Bahnhof ausgesprochen. Das letzte Wort hat allerdings der Stadtrat und wird noch einmal am Dienstag, 26. März, über die Planung beraten.

Danach soll das Gelände zwischen der Ammerlandallee und dem Bahnhof umgestaltet und teilweise bebaut werden. Als noch Züge verkehrten, wurden hier Güter umgeschlagen, und es wurde auf dem Gelände Holz gelagert. Das insgesamt 1,9 Hektar große Areal soll nun weiterentwickelt werden, sagen die Befürworter und begrüßen das Vorhaben eines Westersteder Investors, dort ein größeres Bauprojekt zu verwirklichen.

Danach sollen rechts neben dem historischen Bahngebäude drei freistehende, dreigeschossige Geschäftshäuser errichtet werden. Hinzu kommen Stellflächen für Autos.

Der historische Bahnhof, so die Vorstellung der Befürworter, soll weiter aufgewertet und optisch in den Mittelpunkt gerückt werden. So ist auch an eine erweiterte Veranstaltungsfläche im Außenbereich gedacht. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wird derzeit von einer Gaststätte sowie vom Bahnhofsverein für kulturelle Veranstaltungen genutzt.

Platz wäre linker Hand noch für ein weiteres Gebäude. Nach den Überlegungen der Planer könnte etwa im Bereich des heutigen Signal-Parkplatzes ein zwei- bis dreigeschossiges Wohnhaus errichtet werden.

Eine bessere Anbindung zur Bushaltestelle an der Ammerlandallee soll mit einem Fußweg verwirklicht werden.

Das Problem dabei: Entlang der Bahntrasse zwischen Ammerlandallee und dem Bahnhof erstreckt sich derzeit noch eine Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern. Sie wird zum Großteil weichen müssen.

Bei diesem Wäldchen handele es sich um ein wertvolles Biotop, warnen die Grünen. „Insbesondere Vögel und Insekten drängten in heutiger Zeit – aus der Not durch Monokultivierung und Pestizideinsatz – stark in Orte und Städte. Gerade diese letzten Rückzugsgebiete haben einen hohen Wert für das Überleben einzelner Arten“, sagt Ratsherr Stefan Töpfel.

Er verwies in seiner Stellungnahme außerdem auf den ortsbildprägenden Charakter solcher Grünflächen. Schließlich müsse auch an das Leitbild von Westerstede als Gesundheitsstadt im Grünen gedacht werden.

Das kleine historische Gebäude werde durch die großen Neubauten keineswegs optisch aufgewertet, fürchten die Kritiker. „Wir Grünen finden, dass Nebenanlagen und Wald einen Bahnhof passender rahmen.“ Grundsätzlich hätte man die neuen Geschäftshäuser auch an einem anderen Standort bauen können.