Stadtverwaltung: Westersteder Rathaus für Besucher wieder geöffnet

Westerstede Wie die Stadtverwaltung bekannt gibt, ist das Rathaus in Westerstede für den allgemeinen Publikumsverkehr wieder geöffnet. Voraussetzung ist aber, dass vorab ein Termin vereinbart wurde.

Wer den Service in Anspruch nehmen will, kann sich telefonisch melden oder im Amt für Bürgerservice und Ordnung auch online anmelden. Gerne können die Bürger auch per Telefon oder Mail direkt Kontakt mit dem für sie zuständigen Ansprechpartner aufnehmen. Die Telefonzentrale ist unter Telefon 0 44 88/5 50 erreichbar. Die Online-Terminvergabe finden Interessierte auf der Internetseite www.westerstede.de unter der Rubrik „Schnell gefunden“.

Das sind die möglichen Zeiträume für eine Terminvergabe im Rathaus:

• Allgemein

Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr.

• Bürgerbüro

Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12.30 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Vorerst bleibt das Bürgerbüro am Samstag geschlossen.

• Standesamt

Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, sind in den Eingangs- und Wartebereichen Hinweise zu Abstands- und Zugangsregeln angebracht. Grundsätzlich sollten sich dort nicht mehr als zwei bis drei Personen aufhalten. Desinfektionsspender stehen zur Verfügung und müssen mit Betreten des Rathauses benutzt werden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zwingende Voraussetzung für einen Besuch.

• Touristik

Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr.

Es gilt eine Sonderregelung: Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Besucher müssen den Haupteingang des Rathauses nutzen. Im Eingangs- und Wartebereich sind Hinweise zu Abstands- und Zugangsregeln angebracht, so dass nicht mehrere Personen gleichzeitig die Touristinformation betreten. Auch hier ist für Besucher ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Fragen werden unter Telefon 0 44 88/ 55 66 0 beantwortet.