Westerstede Nein, wirklich viel mitbekommen hat die kleine Fiona Mathilda von all dem Trubel um ihre Geburt wohl nicht. Das Mädchen kam am 1. September um 5.14 Uhr in der Ammerland-Klinik zur Welt und bescherte dem Krankenhaus damit ein Jubiläum. Denn: Fiona war der 500. Säugling, der in diesem Jahr in der Klinik das Licht der Welt erblickte. Damit konnte zwei Monate früher als vom Krankenhaus erwartet das Überschreiten der 500er Marke gefeiert werden.

In den zurückliegenden Jahren stieg die Zahl der Geburten in der Ammerland-Klinik kontinuierlich an. So verzeichnete die Statistik im Jahr 2016 insgesamt 561 Geburten. Im Jahr 2017 waren es 640. Dr. Rainer Schutz, Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe, und sein Team hoffen in diesem Jahr nun auf 700 Geburten, hieß es seitens des Krankenhauses.

Doch egal, wie sich die Geburtenstatistik noch so entwickelt, das wichtigste ist: Die kleine Fiona ist gesund und munter. Mit 53 Zentimetern und 3660 Gramm ist sie jetzt der ganze Stolz ihrer Eltern Nelli und Julien Bürgel aus Bockhorn. Für das Paar ist es das erste Kind und sie starten glücklich in ihr neues Leben zu dritt, teilte die Klinik mit. Das gesamte Team der Geburtshilflichen-Abteilung der Ammerland-Klinik freue sich mit den Eltern und habe der kleinen Familie herzlich gratuliert.

Das Angebot der Ammerländer Frauenklinik umfasst das gesamte Spektrum des Fachbereichs Gynäkologie und Geburtshilfe. Schwangere Frauen und Neugeborene werden dort ebenso versorgt wie Patientinnen mit anderen gynäkologischen Krankheitsbildern. Neben den Geburten werden jährlich rund 1900 Frauen stationär behandelt.