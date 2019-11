Westerstede Das Leben kann so ungerecht sein: Gerlinde van Schwartzenberg lebt im Ammerland-Hospiz. Mit ihren 61 Jahren ist sie von schwerer Krankheit gezeichnet. Vor wenigen Tagen traf sie erneut ein harter Schicksalsschlag: Ihr Mann starb. Und dennoch wollte sich die schwerkranke Ammerländerin diesen einen Herzenswunsch erfüllen: Noch einmal ihre alte Heimat im Norden aus der Luft betrachten, die Küstenregion überfliegen, die Nordsee einmal aus der Vogelperspektive sehen.

Und so machte sich am Reformationstag ein Team vom Ammerland-Hospiz mit einer aufgeregten Gerlinde van Schwartzenberg und ihrem Sohn auf dem Weg zum Westersteder Flugplatz – nur einen Tag nach dem Tod des Mannes und Vaters.

„Frau van Schwartzenberg war trotz der Betroffenheit vom Willen geprägt, einen Rundflug über den Norden erleben zu wollen“, sagt Mark Castens als Erster Vorsitzender vom Verein Lebenswunsch, der diesen Wunsch überhaupt erst erfüllen konnte.

Und so hob bei strahlendem Sonnenschein und einem glasklaren Himmel das kleine Flugzeug ab. Dort oben, im nicht endenden wollenden Himmel, vergaß die schwerst kranke Frau für kurze Zeit den nahenden Tod und den Verlust ihres Mannes. Sie genoss im Beisein ihres Sohnes die Ruhe, blickte einfach in die Ferne, suchte von oben ihre alte Heimat und staunte ob der Weite und friedlichen Stimmung. Sie dirigierte den Piloten bis nach Emden über die Küstenregion hinweg zurück bis nach Westerstede.

Wieder zurück am Boden in Westerstede, streckte die 61-Jährige zufrieden ihren Daumen in die Höhe. Auch wenn es ein anstrengender Ausflug war, überwog die Freude, dass sich dieser Wunsch in ihrer letzten Lebensphase erfüllt hat.

„Es gibt deutschlandweit nur sehr wenige Vereine wie Lebenswunsch aus Ovelgönne, die sich auch für die letzten Wünsche von Erwachsenen engagieren“, sagt Kea Bünnemeyer vom Hospiz Ammerland. Dabei dürfe man nie vergessen, dass Menschen bis zum Lebensende Träume haben, die sich durchaus erfüllen könnten.