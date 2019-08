Westerstede Aufatmen können alle, die sich in der Vergangenheit über den zu engen und schadhaften Rad- und Fußweg an der Oldenburger Straße in Westerstede geärgert haben. Das gesamte 2,6 Kilometer lange Teilstück an der Landesstraße 815 ab der Tankstelle bis zur Einmündung Omorikastraße Richtung Gießelhorst wird erneuert und verbreitert.

Aktuell haben die Radfahrer und Fußgänger zwischen 1,80 und 1,90 Meter zur Verfügung, was in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen im Begegnungsverkehr geführt hat. Vor allem innerorts gab es zunehmend Beschwerden. Denn hier ist immer sehr viel los: Anwohner der umliegenden Baugebiete, Schüler und Touristen – sie alle drängen sich zu Fuß und per Rad auf dem schmalen Weg. Und manche fahren mit ihren E-Bikes auch recht schnell.

Bis zu 2,50 Meter breit

Das Teilstück ab der kleinen Brücke im Bereich der Tankstelle bis zur Einmündung Süderstraße soll nach Auskunft der Straßenmeisterei Westerstede auf 2,50 Meter verbreitert werden. Im weiteren Verlauf sind es dann zwei Meter Breite.

Freuen werden sich die Nutzer des Radwegs nach dessen Fertigstellung auch über eine neue, glatte Asphaltdecke. Sie weist aktuell etliche Risse auf und ist am Rand streckenweise abgebröckelt. Schadhafte Stellen waren in der Vergangenheit daher immer wieder ausgebessert worden.

Während der Sanierung der Problemstrecke müssen die Radfahrer jedoch einen Umweg in Kauf nehmen. Wer von Westerstede nach Gießelhorst möchte oder zurück, sollte folgende Umleitung nutzen: Goethestraße, Heidkampsweg, Am Fischteich, Gießelhorster Kirchweg, Langer Weg, Am Brook und Omorikastraße.

Ampel regelt Verkehr

Nach Auskunft der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 14. August, und werden voraussichtlich bis zum 13. September dauern.

Auch Autofahrer müssen sich während der Bauphase auf Behinderungen einstellen. Der Verkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Begegnungsverkehr wird dann über eine Ampel geregelt.