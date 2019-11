Westerstede Man stelle sich vor, der Spritpreis an den Tankstellen würde über Nacht um 33 Prozent steigen. Eine Welle von Protesten wäre wohl die Folge. Beim Hössenbad steht nun auch eine 33-prozentige Erhöhung auf der Tagesordnung. Das hört sich dramatisch an, dürfte in der Praxis für viele Schwimmer aber zu verkraften sein.

Drei Euro kostet derzeit die Einzelkarte für Erwachsene. Ab 27. Dezember sollen dann pro Person vier Euro bezahlt werden. Der Tarif für Kinder und Jugendliche wird – wenn die Politik zustimmt – von 1,50 auf zwei Euro steigen.

Wie bisher lässt sich mit Wertkarten über 20 oder 100 Euro viel sparen. Dann kostet der (umgerechnete) Eintritt so viel wie bislang die Einzelkarte – nämlich drei bzw. 1,50 Euro. Erwachsene Vielschwimmer können also jeweils einen Euro pro Besuch sparen.

Im alten (und derzeit noch gültigen) Tarif kostet der einzelne Besuch mit der Wertkarte jedoch nur 2,12 Euro, für Kinder die Hälfte. Die aktuellen Sozialrabatte sollen ebenfalls teuer werden. Der günstig möglichste Tarif wird demnach von 1,21 auf 1,60 Euro steigen.

Nach Berechnungen der Stadt halten sich die erwarteten Mehreinnahmen in Grenzen. Im Rathaus geht man von 36 000 Euro aus.

Die neuen Tarife werden vor allem mit den vielen (und teuren) Modernisierungen im vorigen und diesem Jahr begründet. Außerdem ist das Hössenbad nach Sicht der Verwaltung das preiswerteste Bad im weiten Umkreis. Wobei das so nur dann gilt, wenn man Sozialtarife in Anspruch nehmen kann.

Nach der Erhöhung wird man in Westerstede (ohne Sozialtarif) aber keineswegs weiterhin billiger baden als anderswo. In der Liste der Verwaltung führt beim Erwachsenen-Einzelpreis das Friesoyther Schwimmbad Aquaferrum mit 4,50 Euro. Dann folgt bereits das Hössenbad mit vier Euro. Am günstigsten ist Edewecht mit 2,50 Euro. Oldenburger Bäder sind im Vergleich nicht aufgeführt. Vor allem das Olantis ist als Spaßbad aber deutlich teurer.

Nutzt man alle Sparmöglichkeiten (ohne Sozialtarif) aus, zahlen Erwachsene im Hössenbad drei Euro, in Friesoythe und Rastede ebenfalls. Am günstigsten ist das Swemmbad Wiefelstede mit 1,47 Euro pro Besuch bei einer 200-Euro-Wertkarte.

Beschließen muss der Rat die neuen Tarife noch. Zuvor wird am Dienstag im Hössenausschuss diskutiert. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums.