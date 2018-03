Westerstede Wenn es um den Urlaub geht, fällt bei vielen Touristen die Wahl auf Westerstede. Mehr als 122 000 Übernachtungen im vorigen Jahr wurden gemeldet – und damit ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr, als noch knapp 111 000 Übernachtungen gezählt wurden. Damit haben die Übernachtungszahlen einen neuen Spitzenwert erreicht.

Besonders gut entwickelt hat sich der gewerbliche Bereich, zu dem 16 Hotels und größere Häuser zählen, die mehr als zehn Betten anbieten. Hier gab es einen Zuwachs von elf Prozent, während sich bei den privaten Anbietern mit kleinen Pensionen, Ferienwohnungen oder -häusern nichts veränderte. „Ein großes Hotel hat im vorigen Jahr erweitert. Das schlägt sich sofort in den Übernachtungszahlen nieder. Bei den privaten Anbietern ist die Zahl über die Jahre etwas rückläufig, auch wenn immer wieder neue hinzukommen“, erklärt Inga Benavidez, Geschäftsführerin der Touristik Westerstede, die Hintergründe. Knapp 50 in der Stadtgemeinde arbeiten aktuell mit der Touristik zusammen. Wenn sich einige private Anbieter vom Markt zurückziehen, wie 2013 und 2014, gibt es dann einen merklichen Rückgang der Übernachtungszahlen in diesem Segment.

Wirtschaftsfaktor

In der zurückliegenden Saison ist davon jedoch nichts zu spüren. Hier steigen die Zahlen nach oben. „Wir freuen uns über eine ausgesprochen positive Entwicklung. Man darf auch nicht vergessen, der Tourismus ist ein enormer Wirtschaftsfaktor, von dem ganz Westerstede profitiert“, erklärte Benavidez mit Blick auf die örtliche Gastronomie und vor allem den Einzelhandel.

Mehr Wohnmobile

Zu den gewerblichen Anbietern zählt die Hössenanlage mit rund 17 600 Übernachtungen und die Deula mit gut 10 000. Gut da steht auch der Campingplatz – mit steigender Tendenz und über 8600 Übernachtungen. Auffallend dabei: Die Zahl der Wohnwagen und Zelte ist rückläufig, während die Wohnmobil-Plätze mehr genutzt wurden.

Erwartungsgemäß wird auch die Tourismus-Saison 2018 außerordentlich gut verlaufen. Denn die große Pflanzenschau „Rhodo“ ist ein Besuchermagnet, und das schlägt sich in den Übernachtungszahlen nieder. „Für diesen Zeitraum sind wir schon ausgebucht“, unterstreicht die Geschäftsführerin. Bei Anfragen werde auf andere Ammerland-Gemeinden oder angrenzende Landkreise verwiesen. Und wie die Erfahrung zeige: „Viele Touristen sind bereit, ein paar Kilometer zu fahren.“ Auch etliche Busgruppen haben sich bereits für die „Rhodo“ angekündigt.

So hat im Büro der Touristik die Saison schon lange begonnen: Anfragen beantworten, Zimmer vermitteln, Führungen buchen, Pauschalpakete schnüren. Auch viele Einheimische nutzen den Service der Touristik gerne, um einen Tagesausflug oder eine Tour mit der Draisine zu unternehmen. Auch hier ist die Tendenz positiv. „Es gibt schon 2380 Vorbuchungen für unsere Draisinen, das sind rund 600 mehr als im vorigen Jahr um diese Zeit“, freut sich Mitarbeiterin Sabine Bührmann. Dabei ist noch etwas Geduld gefragt: Die Saison beginnt erst am 31. März.