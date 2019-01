Westerstede Auch wenn noch nicht alle Meldungen zum Jahresschluss vorliegen, haben die Touristiker in Westerstede in jedem Fall Grund zur Freude. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Übernachtungszahlen 2018 wie schon 2017 auf Rekordniveau liegen werden. Die Fachleute rechnen erneut mit weit über 100 000 Übernachtungen in Hotels und gewerblichen Betrieben (über zehn Betten). Hinzu kommen noch geschätzte rund 22 000 Übernachtungen in den Privatunterkünften.

Allen voran im Mai besuchten so viele Touristen die Stadtgemeinde wie noch nie. Mehr als 14 300 Übernachtungen wurden allein in diesem Monat in den Hotels und großen Übernachtungsbetrieben gezählt. „Das lag natürlich an der Rhodo, aber auch in früheren Rhodo-Jahren haben wir diese Zahlen nicht erreicht“, erklärt Touristik-Geschäftsführerin Inga Benavidez mit einem Blick in die Statistik.

Auch in anderen Monaten waren die Zahlen erfreulich. So brachte schon der März ein Rekordergebnis (7751). Den ganzen Sommer über freuten sich die Hoteliers über rege Buchungen. „Grund war das anhaltend schöne Wetter“, sagt Benavidez. Aber selbst zum Jahreswechsel waren noch Touristen in der Stadt.

Ein ähnlich positives Echo hat Hille Brandt von den 53 privaten Vermietern erhalten, die Zimmer oder Ferienwohnungen in Westerstede anbieten. „Die meisten sind zufrieden und haben eine bessere oder zumindest gleichbleibende Auslastung wie im Vorjahr.“ Auch für sie war der Mai ein Wonnemonat, der sich in besonders vielen Buchungen niederschlug. Die Rhododendronblüte sei stets ein Besuchermagnet, weiß Brandt, und im Jahr 2018 sei als weitere Attraktion noch die Pflanzenschau Rhodo hinzugekommen.

Kerstin Schumann https://www.nwzonline.de/autor/kerstin-schumann Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2604 Lesen Sie mehr von mir