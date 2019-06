Westerstede Rund 1808 Hunde gibt es im Gesamtgebiet von Westerstede – und sie alle eint eines: Die Leinenpflicht in der freien Landschaft. Denn während in der Innenstadt Hunde nicht unbedingt an der Leine geführt werden müssen, sieht das auf Feld und Flur anders aus, zumindest noch bis zum 15. Juli. Denn dann erst endet die Brut- und Setzzeit.

Brut- und Setzzeit Die Brut- und Setzzeit soll den Nachwuchs von Wildtieren wie Hasen und Rehe, aber auch Bodenbrütern wie wie Ente, Gans, Rebhuhn, Kiebitz und Lerche schützen. „Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen Störung stellen wildlebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses ein. Aus diesem Grund besteht die Regelung“, so das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Schonzeit dauert vom 1. April bis zum 15. Juli. www.ml.niedersachsen.de

Allerdings: Nicht alle Hundebesitzer halten sich an diese Auflage, und so kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu anonymen Hinweisen bei der NWZ. Mal war es ein Spaziergänger, mal ein Anwohner der sich meldete und zu berichten wusste, dass mal in den Abendstunden, mal am Morgen Hundehalter dabei beobachtet werden konnten, wie sie ihre Vierbeiner ohne Rücksicht auf den Wild-Nachwuchs über die Wiesen rennen ließen.

Beim Ordnungsamt der Stadt Westerstede nachgefragt, erklärte Jörn Krieger: „Wir kontrollieren im Rahmen der Kapazitäten.“ Allerdings habe das Ordnungsamt nur einen Außendienstmitarbeiter und dieser könne nicht das gesamte Westersteder Gebiet im Auge behalten. „Es gibt viele Hundewege“, sagt Jörn Krieger. Und selbst wenn Spaziergänger beim Amt anriefen und Hinweise geben würden, so sei es schlussendlich schwer, dem betreffenden Hundebesitzer nachzuweisen, dass er seinen Hund frei laufen ließ. „Wir können nur an die Halter appellieren, sich an die Leinenpflicht zu halten. Die meisten machen das ja auch, es gibt aber trotzdem immer wieder schwarze Schafe.“

Unterstützung bekommt das Ordnungsamt zwar von den Jägern, die in den Wildschongebieten ein Auge darauf haben, dass Spaziergänger grundsätzlich ihre Hunde unter Kontrolle halten, aber auch sie können laut Krieger nur bedingt auf die Hundehalter einwirken. „Man kann nur mit den Hundehaltern sprechen und sie aufklären“, sagt Jörn Krieger. Mehr Befugnisse hätten die Jäger nicht.

Nur der Kontrolleur des Ordnungsamts darf je nach Situation entscheiden, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Das kann ein Verwarngeld von 20 bis 30 Euro nach sich ziehen. Eine Stufe schärfer ist je nach Verstoß des Hundehalters die Verhängung eines Bußgeldes ab 60 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren. In den vergangenen Jahren hätte bei den Hundehaltern jedoch gutes Zureden ausgereicht. „Wir hoffen, dass sich künftig alle Hundehalter an die Leinenpflicht halten“, so Krieger.