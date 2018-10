Westerstede Wieder einmal ist es so weit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. Das heißt, gefühlt dauert die Nacht eine Stunde länger als gewöhnlich. Was die meisten Menschen in diesem Fall freut, bedeutet für Thilo Schmidt viel Arbeit.

So ist es richtig: der Stundenzeiger wandert Sonntagnacht eine Stunde zurück.

900 Uhren umstellen

Schmidt ist einer von nur zwei Uhrmachermeistern in Westerstede und seit einigen Tagen damit beschäftigt, viele hundert Uhren umzustellen. „Das fängt mit den Uhren bei mir im Geschäft an, die müssen nach der Zeitumstellung alle richtig gehen“, berichtet er. Und das seien immerhin mehr als 900 Stück. Die Arbeit erledige allerdings das gesamte Team seines Juwelier- und Uhrengeschäftes in der Westersteder Innenstadt mehr oder weniger nebenbei. „Da finden sich immer Gelegenheiten während der regulären Arbeitszeit, in denen wir die Uhren dann nach und nach einstellen.“

Dass dabei nicht immer alles rund oder auch in die falsche Richtung laufen kann, hat der Uhrmachermeister selbst erlebt. „Vor etwa 15 Jahren hatten wir eine Praktikantin, die alle Uhren im Geschäft umstellen sollte. Wir haben ihr aber nicht gesagt, dass die Zeiger vorgestellt werden müssen“, erinnert sich Schmidt schmunzelnd. Die Praktikantin habe daraufhin mehr als 100 Uhren zurückgedreht.

Zwei Stunden vor der Zeit

„Leider haben wir den Fehler erst relativ spät bemerkt. Die Praktikantin musste die Uhren natürlich noch einmal umstellen, die hätten ja sonst eine Zeit angezeigt, die zwei Stunden von der echten Uhrzeit abgewichen wäre“, sagt Schmidt.

Aber auch einige seiner Kunden würden regelmäßig Schwierigkeiten beim korrekten Einstellen ihre Uhren haben. „Ich weiß jetzt schon, dass ich am Samstag ungefähr 20 Leute bei mir im Laden haben werde, die nicht wissen, wie sie die Zeitanzeige verändern können“, berichtet der Uhrmachermeister.

Das seien häufig alte Menschen mit Digitaluhren. „Es kommt aber auch immer wieder vor, dass Kunden mit mechanischen Uhren vorbeikommen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie die Umstellung beim letzten Mal hinbekommen haben“, so Schmidt. Oft stelle sich dann heraus, dass das kleine Rädchen zum Verstellen der Zeiger am Gehäuse der Uhr verloren gegangen sei. „Da kann man dann nichts mehr einstellen. So eine Uhr muss repariert werden“, erklärt der Uhrmachermeister.

Größte Uhr am Sonntag

Die größte Uhr, die Thilo Schmidt am Wochenende neu einstellen wird, ist die Uhr am Turm der St.-Petri-Kirche. Dafür muss der Fachmann aber nicht an die Ziffernblätter auf der West- beziehungsweise Ostseite des Turmes klettern. „Im Uhrwerk, dass sich im Innern des Turmes befindet, gibt es ein Zahnrad, über das man die Zeiger verstellen kann“ erklärt der Uhrmacher. Und genau das wird er am Sonntagmorgen machen, wenn er sich seine Frühstücksbrötchen holt.