Westerstede Jede Menge Plastiktüten, einige von ihnen gut verschnürt, eine Ketchupflasche, noch verpackte Würstchen und auch ein ungeöffnetes Glas mit Gurkenscheiben liegen überall verstreut in dem riesigen Haufen von Bioabfällen. Mittendrin steht Michael Hauschke, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Ammerland, und schüttelt mit dem Kopf.

„Das gehört da alles nicht rein“, sagt er. Gerade jetzt im Winter werde deutlich, wie viel Verpackungsmüll falsch entsorgt wird, weil viel weniger Grünabfälle in der Braunen Tonne landen. „Besonders traurig an diesem Haufen ist, dass eigentlich jeder weiß, was man in den Bioabfall werfen darf und was nicht. Trotzdem ist hier das ganze Plastik zu sehen“, ärgert sich Hauschke.

Das ist nicht Bio In die Biotonne darf nur, was von Natur aus verrottet und die Kompostierung nicht nachteilig beeinträchtigt. Das bedeutet: Glas, Metall, Plastik oder Verbundstoffe gehören dort ebenso nicht hinein wie Asche, Milch- und Safttüten, Blumendraht, Plastiktüten, Frittierfett, rohes Fleisch (auch nicht von Fischen) und flüssige Speisereste wie Öl und Suppen. Ebenfalls verboten sind Vogelsand, Windeln und Hundekot. Auch Kleintierstreu sollte nicht hineingeworfen werden, so etwa Katzenstreu aus Tonmineralien. Erlaubt sind hingegen Tüten aus Papier.

Nicht erst seit Kurzem sind die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes auf Kriegsfuß mit dem Plastik im Biomüll. „Leider nehmen viele Menschen die Vorgabe, was in die Braune Tonne darf, nicht ernst genug“, berichtet Hauschke. Vor allem Tüten seien ein Problem, wobei es keine Rolle spiele, ob die aus Plastik oder einem Bio-Kunststoff bestehen würden. Da werde den Kunden nur vorgegaukelt, dass sie gut seien.

Plastik verrottet nicht

„Plastiktüten verrotten nicht. Sie zerfallen mit der Zeit zu Mikroplastik, das auf den Äckern landet, auf die der kompostierte Bioabfall gebracht wird“, erklärt Hauschke. Von dort würden die Teilchen in die Nahrungskette und so auch wieder beim Verbraucher, bessergesagt im Körper des Verbrauchers landen. „Ein Teil von dem Mikroplastik wird aus dem Boden geschwemmt und landet schließlich in den Meeren“, berichtet der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes weiter.

Auch wer Tüten aus Bio-Kunststoff verwende, helfe der Umwelt nicht wirklich. „Diese Tüten verrotten zu langsam und leider auch nicht vollständig“, erklärt Michael Hauschke. Besser sei es, auf Papiertüten umzusteigen oder Bioabfälle in Zeitungspapier oder Brötchentüten ohne Sichtfolie einzuwickeln und so zu entsorgen. Eine andere Möglichkeit ist, die Plastiktüte über der Braunen Tonne zu entleeren und dann im Restmüll zu entsorgen.

Tonne soll sauber bleiben

„Das macht aber auch nicht jeder, weil die Biotonne dann dreckig wird“, berichtet Hauschke. Er könne verstehen, dass das nicht jedem Bürger gefalle. Die Plastiksäcke könnten aber nicht die Lösung für dieses Problem sein.

