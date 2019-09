Westerstede Sie sieht schon mehr als herbstlich aus: die riesige Blutbuche auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße 5a. Ihre Blätter sind sehr klein, wer sich unter den Baumriesen stellt, kann bis in den Himmel gucken – gesunde Bäume sehen anders aus. Tatsächlich bleiben in diesen Tagen auch viele Westersteder vor dem Naturdenkmal stehen und machen sich Sorgen um ihren Baum, der das Straßenbild seit Jahrzehnten prägt. Der Landkreis Ammerland hat derzeit 95 Gebiete oder sogenannte Einzelschöpfungen als Naturdenkmale ausgewiesen - die Blutbuche trägt die Nummer 111 und gilt laut Satzung als „Seltenheit und Schönheit“ – fälschlicherweise ist sie als Eiche eingetragen.

„Auch wir waren in jüngerer Vergangenheit nicht immer zufrieden mit dem Zustand der Buche“ räumt Jan Hobbiebrunken, Amtsleiter für Umwelt und Wasserwirtschaft, ein. Die Gründe seien vielfältig: Zum einen haben zwei heiße und vor allem trockene Sommer dazu beigetragen, dass dem Baum weniger Wasser zur Verfügung steht. Aber vor allem die Bauaktivitäten rund um den Baum dürften dazu beigetragen haben, dass sich der Zustand verschlechtert hat. Bekommt ein Baum zu wenig Wasser, sinkt der Zellinnendruck in den Blättern und die Triebbildung wird gehemmt oder bleibt aus – lebensnotwendige Prozesse bleiben aus und im schlimmsten Fall stirbt der Baum.

Um das zu verhindern, wurde am 12. August der Baum noch einmal genau unter der Lupe genommen. Mit von der Partie waren die Untere Naturschutzbehörde, der Bauherr und das Bauunternehmen. Gemeinsam suchte man nach Möglichkeiten, die Zukunft der Buche zu sichern. So wurde der Stamm weiträumig mit Baulatten eingezäunt. „Und im nordwestlichen Bereich der Buche dürfen keine schweren Baumaschinen mehr abgestellt oder Kies abgeladen werden“, ergänzt Hobbiebrunken.

Der Amtsleiter betont, wie wichtig die Naturdenkmäler für den Landkreis sind: „Die Beseitigung des Naturdenkmales sowie alle Handlungen, die zur Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmales führen, sind verboten.“

Vor diesem Hintergrund wurde als Konsequenz aus der August-Begehung eine ökologische Baubegleitung auf den Weg gebracht. Ein Baumgutachter wird sowohl das Bauvorhaben als auch die Gesundheit der Buche beobachten. Darüber hinaus soll nach Fertigstellung des Neubaus der Wurzelbereich der Buche belüftet werden – in der Hoffnung, dass sie überlebt.