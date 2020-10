Veranstaltung in Westerstede: Tor für Herbstmarkt geöffnet

Westerstede Regionales schmecken und erleben: Dazu laden Anne und Frederick Brugmans am Samstag, 24. Oktober, auf ihren Hof Ohlroggen, Osterfeld 3, ein. Auf dem Platz, unter der Remise und in der Tenne des denkmalgeschützten und frisch renovierten Gebäudes soll erstmals ein Herbstmarkt für regionale Anbieter stattfinden.

Anbieter aus der Region

Geplant sind bis zu 15 Stände an denen Kürbisse, Herbstschmuck und -deko, Marmelade oder Blumen verkauft werden können. „Wir wollen eine gemütliche Atmosphäre bieten, in denen die Produkte vorgestellt werden können“, sagt Anne Brugmans.

Von 10 bis 16 Uhr ist der Markt geöffnet und kann wetterabhängig drinnen und draußen auf dem großen Gelände stattfinden. Zukünftig soll der renovierte Westersteder Hof auch eine Begegnungsstätte für die Region sein, berichtet Brugmans von ihren Plänen.

„Normalerweise hätten wir an dem Tag des offenen Denkmals teilgenommen. Da das leider ausgefallen ist, haben wir uns den Regionalmarkt überlegt“, sagt die Hofinhaberin. Bereits angemeldet haben sich unter anderem ein Gemüsebauer aus dem Ammerland, sowie ein Anbieter für Rindfleischbratwurst, ein Biobäcker und ein Schäfer mit seinen Fellen. Die Hofbesitzer hoffen auf eine bunte Mischung an regionalen Anbietern, die Lust haben an dem Markt teilzunehmen.

Neben dem eigentlichen Verkauf steht auch das Gespräch mit den Besuchern im Vordergrund.

Über Arbeit informieren

„Die Anbieter bekommen die Gelegenheit, über ihre Arbeit zu informieren und zu erklären, wie sie produzieren“, sagt Brugmans. „Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben und sich auszutauschen“, findet auch Gunda Bruns von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft.

Zehn bis 15 Stände könnten auf dem Hof untergebracht werden. Coronabedingt ist jeder Anbieter für seinen Bereich und den Aufbau selbst verantwortlich, bittet Brugmans. Für eine bessere Planung bitten die Brugmans schnellstmöglich um Anmeldung unter a.brugmans@ewetel.net.