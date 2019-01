Westerstede Stadt, Schausteller, Gastronomen und das Wirtschaftsforum haben für dieses Jahr schon eine ganze Reihe an Veranstaltungen geplant bzw. in Vorbereitung. Hier verraten wir, was in den kommenden Monaten in der Innenstadt los ist.



• Kohlwochen

Grünkohl, Pinkel, Kochwurst – das ist der Klassiker. Doch bei den Westersteder Kohlwochen gibt es auch ausgefallene Leckereien. Kohl in rot, grün und weiß, zum Teil ganz ausgefallen zubereitet – das versprechen neun teilnehmende Gastronomiebetriebe vom 9. Februar bis zum 9. März. Zum Start heißt es: „Mit Kohldampf durch Westerstede“. Die Touristik hat dabei eine ganz ungewöhnliche Stadtführung organisiert. Wer am 9. Februar dabei sein will, kann sich anmelden unter Telefon 0 44 88/5 56 60.

• Autofrühling

Frühlingsbeginn ist am 20. März. Vier Tage später zeigen Autohändler in der Stadt, was es in diesem Jahr an Trends gibt. Und wer sich nicht so sehr für Fahrzeuge interessiert, kann beim verkaufsoffenen Sonntag durch die Geschäfte bummeln.

• Frühjahrsmarkt

Vom 3. bis 6. Mai findet in diesem Jahr der Frühjahrsmarkt statt. Auf dem Albert-Post-Platz bauen die Schausteller ihre Imbissbuden und Fahrgeschäfte auf. Auch ein Festzelt wird es wieder geben – mit Musik und Tanz.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr steht der Samstag (4. Mai) nun erneut im Zeichen der Oldtimer. Mehr als 150 historische Fahrzeuge rollten 2018 durch Westerstede und stoppten in der Fußgängerzone. Organisator Stefan Töpfel hat bereits jetzt 40 Anmeldungen. Wer mit seinem Oldtimer dabei sein will, kann sich bei ihm unter Telefon 0 44 88/7 87 97 anmelden.

• Rad-Muskel-Tour

Wer lieber selbst in die Pedale tritt, kann bei der Radsportveranstaltung am 30. Juni an den Start gehen. Es werden wieder verschiedene Streckenlängen angeboten. Die Tour gehört zu den beliebtesten im Oldenburger Land, mit vielen Startern auch aus den Nachbarlandkreisen. Der Erlös geht an die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke.

• WST a la Carte

Das kulinarische Fest auf dem Alten Markt ist vom 19. bis 22. Juli geplant. Restaurants aus Westerstede und eingeladene Betriebe von Auswärts verwöhnen die Besucher mit ausgefallenen und traditionellen Spezialitäten.

• Kulinarische Nacht

Auch der Termin für die kulinarische Einkaufsnacht steht bereits. Wie in den Vorjahren findet sie im September statt – diesmal am 20. Neben leckerem Essen und Drinks locken Live-Musik und bis in die nacht geöffnete Geschäfte.

• Herbstmarkt

Es ist zwar noch gut ein Dreivierteljahr hin, doch auch der Herbstmarkt ist bereits terminiert – vom 1. bis 4. November. Analog zum Frühjahrsmarkt gibt es auch einen verkaufsoffenen Sonntag und ein buntes Marktprogramm der Schausteller.