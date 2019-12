Westerstede Nach längerer Zeit gibt es beim Bürgerbus Westerstede ab Montag, 16. Dezember, Fahrplanänderungen. Vormittags bleibt der Fahrplan unverändert. In der Linie 1 startet der Bus bereits um 17.30 Uhr und damit 30 Minuten eher ab Westerstede über Moorburg und Tarbarg nach Halsbek. Zurück geht es in der Linie 2 von Halsbek über Moorburg nach Westerstede ebenfalls 30 Minuten früher und zwar um 17.51 Uhr.

Neu ist in der Linie 3 eine Fahrt um 18.05 Uhr ab Westerstede über Torsholt nach Ocholt zum Bahnhof. Ebenso neu ist in der Linie 4 auch die Rückfahrt von Ocholt um 18.27 Uhr über Torsholt nach Westerstede.

In der Linie 5 entfällt die Fahrt um 17.28 Uhr ab Westerstede über Moorburg nach Ihausen. Die bisherige Fahrt um 18.35 Uhr verschiebt sich um acht Minuten, so dass der Bus um 18.43 Uhr abfährt. Ebenso entfällt in der Linie 6 die Rückfahrt ab Ihausen um 17.41 Uhr über Westerloy nach Westerstede. Zurück geht es um 18.56.