Westerstede Die schlimmste Schlaglochpiste im Ammerland wird nun doch nicht im Frühjahr saniert. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte, wird der Neubau der L 820 in Linswege erst in den Sommerferien stattfinden.

Hintergrund der Verschiebung: Im Mai findet die Rhodo in Westerstede statt. Außerdem liegt direkt an der L 820 der Rhodopark Linswege. Und dort ist während der Blütezeit absolute Hochsaison. Vorher ist die Sanierung offenbar nicht möglich.

In den Sommerferien (28. Juni bis 8. August) soll der 4,6 Kilometer lange Abschnitt dann komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Auch der Radweg wird in dieser Zeit erneuert. Ein Umleitungskonzept wird zurzeit erarbeitet, so die Behörde. Anliegerverkehr soll auch nur eingeschränkt möglich sein.

In den vergangenen Wochen hatte die L 820 immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Mindestens vier Autofahrer hatten dort in Schlaglöchern Unfälle. Trotz des maroden Zustands der viel befahrenen Straße weigert sich die Straßenbaubehörde in Oldenburg bisher, den Autofahrern beschädigte Felgen, Stoßdämpfer oder Reifen zu ersetzen.