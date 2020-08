Verkehr: Zwischen Hollriede und Tarbarg gesperrt

Westerstede Der Landkreis Ammerland lässt die Fahrbahn der Halsbeker Straße (K 114) zwischen Hollriede und Tarbarg sanieren. Für die Fräs- und Asphaltarbeiten ist es notwendig, den Bereich ab der Leerer Straße in Hollriede bis zur Asteder Straße in Tarbarg voll zu sperren. Am Montag wird die Sperrung eingerichtet. Sie dauert voraussichtlich bis zum 27. November an.

Die Umleitung erfolgt über Halsbeker Straße, Brinkstraße (K 114), Wittenheimstraße, Am Wehlen (K 115), Liebfrauenstraße (K 347), Leerer Straße (L 24) und umgekehrt. Der Geh- und Radwegverkehr wird durch die Baustelle geleitet.

Die Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgt in Teilabschnitten, so dass Behinderungen im Anliegerverkehr reduziert werden. Im ersten Abschnitt wird die K 114 ab der Buchenstraße bis zur Asteder Straße (K 310) saniert.

Für die Schülerbeförderung wird nach Ende der Sommerferien eine Sammelhaltestelle in Hollriede und in Tarbarg eingerichtet.