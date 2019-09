Ende S

Langsam rollt die Dampfwalze über den Asphalt, der einmal ein Radweg werden soll. Gefühlt bewegt sich das schwere Baugerät so langsam, wie der gesamte Prozess gedauert hat. Doch was lange währt, wird endlich gut: Voraussichtlich am 20. September soll der breitere und frisch asphaltierte Weg für Fahrradfahrer und Fußgänger an der Oldenburger Straße in Richtung Bad Zwischenahn fertig sein. „Wir müssen die Trag- und Deckschicht neu auftragen, da der Belag bereits löchrig wurde“, sagt Klaus Schmidt, Leiter der Straßenmeisterei Westerstede. Außerdem wird der Fahrradweg von 1,8 auf 2 Meter verbreitert. Das erste Teilstück von der Esso-Tankstelle bis zur Süderstraße soll sogar 2,5 Meter breit werden. „Diese Stelle ist stark befahren, so dass die erhöhte Breite sinnvoll ist“, berichtet Schmidt. Die gesamte Baustrecke, die bis zur Kreuzung mit der Omorikastraße führt, ist insgesamt 2,7 Kilometer lang.BILD: