Westerstede „Westerstede will’s wissen“, die Umfrage Anfang des Jahres hat unter anderem ergeben, dass ein Citymanagement als Werkzeug benötigt wird, um die Innenstadt noch attraktiver zu machen – für den entsprechenden Beschlussvorschlag gab der Wirtschaftsausschuss am Dienstag grünes Licht. Gewünscht werden in diesem Zusammenhang neue Veranstaltungsformate. Einen Versuchsballon ließ das Stadtmarketing im Mai mit dem Street-Food-Festival steigen – in Kombination mit einem Kunst- und Handwerkermarkt.

Das Konzept ist aufgegangen – das zumindest berichtete Sandra Wiedau-Neumann vom Stadtmarketing im Wirtschaftsausschuss. Mehr als 10 000 Menschen nutzten das Angebot – viele Gäste aus Ostfriesland und Leer suchten den Weg in die Kreisstadt. Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Street-Food-Festivals seien der Kindertag gewesen und das Thema „Gin & Craft Beer“.

Wiedau-Neumann gab auch einen Ausblick auf das nächste Street-Food-Festival: „Vorgesehen ist der 5. bis 7. Juli.“ Erneut soll dieses Veranstaltungsformat nicht in Eigenregie durchgeführt, sondern über einen Oldenburger Veranstaltungsmanager abgewickelt werden: „Dadurch sparen wir Zeit und Personal. Beispielsweise übernimmt der Veranstalter das vollständige Marketing“, erklärt die Stadtmitarbeiterin. Die Kosten beliefen sich 2019 auf 3900 Euro, der Löwenanteil entfiel auf die Verlegung des Wochenmarktes, da wolle man 2020 eine andere Lösung finden.

Insgesamt dürfte die Organisation der Neuauflage einfacher und auch kostengünstiger werden: Denn das Konzept steht, alle Beteiligten wissen, was sie erwartet, die Infrastruktur, die die Stadt zur Verfügung stellt, ist vorhanden. Wünschenswert aus Sicht des Stadtmarketings wäre eine stärkere Beteiligung der Westersteder Gastronomen.