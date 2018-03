Westerstede Zündschlüssel umdrehen und – nichts. Für viele ist das ein hilfloser Moment. Was tun? Oft heißt der einzige Ausweg: Pannendienst.

„Volle Beleuchtung, nur Kurzstrecken, und die Heizung aufdrehen – das geht auf die Batterie“, erklärt Simon Runge. Der Mitarbeiter der Autowerkstatt Oeltjenbruns in Westerstede hat schon viele Autos verarztet. Gerade im Winter sind er und seine Kollegen quasi nonstop im Einsatz. „Da sind auch Neuwagen dabei“, sagt Runge. „Wer immer zum Bäcker um die Ecke mit dem Auto fährt, darf sich nicht wundern, wenn die Batterie das nicht lange mitmacht“, sagt der Mitarbeiter.

Bei Kurzstrecken ist das nämlich so: Der Anlasser des Autos wird beim Starten gedreht und verbraucht eine Menge Strom. Ist die nächste Fahrt sehr kurz, schafft die Batterie es nicht, den Stromverbrauch wieder auszugleichen. Sie leert sich immer mehr. Irgendwann gibt es dann das große Aus, und das Auto springt nicht mehr an.

Außerdem: Die Kälte frisst Energie und saugt eine Batterie quasi leer. „Oft reicht eine Überbrückung“, sagt Simon Runge.

Wohl am meisten zu tun mit schlappen Batterien hat der ADAC. Er setzt in der ganzen Region 80 seine „gelben Engel“ ein. Das sind die Pannenfahrzeuge. Aus Delmenhorst schwärmen diese, wenn nötig, auch nach Westerstede aus.

„Immer wenn es unter null Grad ist, sind unsere Hauptarbeitstage unsere Kampftage“, sagt der ADAC-Pressesprecher Nils Linge. 90 Prozent aller Hilfsleistungen finden im Winter statt. Wenn das Auto nicht mehr anspringt, ist die häufigste Ursache eine leere Batterie. „Der Wagen muss vor dem Winter zur Überprüfung in die Werkstatt und nicht erst im Winter per Abschleppdienst dorthin“, warnt Linge. Nur so kann geschaut werden, ob die Batterie noch den Winter über durchhält.

„Wenn wir dann vor Ort sind, wird erstmal die Leistung der Batterie mit einem Prüfgerät gemessen. Wir kontrollieren, ob noch genügend Spannung auf der Batterie liegt.“ Danach gibt es entweder ein Aufatmen, oder das Auto muss sofort in die Werkstatt.

Und was kann der Durchschnittsfahrer tun? Nicht jeder von uns ist ein Autofanatiker und kennt sich aus. „Frostschutz muss unbedingt in die Kühlflüssigkeit“, sagt Simon Bruns. Und am besten auch in das Scheibenwischwasser. Bei den Minusgraden, die gerade in Westerstede und umzu herrschen, kann sonst leicht der Motor einfrieren.

Ansonsten kann man Überbrückungskabel auch selbst mitnehmen. Vom erfinderischen Selbsttüfteln rät Simon Runge aber ab: „Wenn man kein technisches Verständnis hat, ist Ausprobieren zu gefährlich.“

„Wir überbrücken nicht, wir schleppen nur ab“, sagt Theo Müller von der Müller Autoverwertung aus Hollriede. Er warnt ebenfalls davor, ohne professionelle Hilfe zu überbrücken. „Gerade bei den moderneren Geräten kommt es dann ganz schnell zu Überspannungen. Das kann für die Steuergeräte gefährlich werden.“

Neben dem Motor kann auch das Türschloss oder die Gummibeschichtung an der Autotür zufrieren. „Es gibt Fettstifte. Mit denen sollte man einfach das Gummi bestreichen und dann frieren diese nicht mehr ein“, rät der Pressesprecher des ADAC.

Man ist also nicht immer dem Zufall ausgeliefert. Mit ein bisschen Mühe kann man sein Auto winterfit halten.