Westerstede Über Neuheiten und Klassiker der Automobilbranche können sich an diesem Sonntag, 25. März, die Besucher in Westerstede informieren. Das Wirtschaftsforum lädt einmal mehr zum Autofrühling ein und hat dafür Aussteller namhafter Marken gewinnen können.

In der Fußgängerzone werden von 11 bis 18 Uhr Autos und Motorräder zu sehen sein, darunter auch Elektrofahrzeuge. Auch über Reifen, Fahrräder, Mobilitätsfahrzeuge und das Angebot des Bürgerbusses gibt es Informationen. Von der Peterstraße über den Alten Markt und die Lange Straße bis hin zur Kuhlenstraße entsteht eine große Flaniermeile. Am Sonntag wird dieser Straßenabschnitt daher auch für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Zusätzlich locken die angrenzenden Geschäfte mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr können sich die Kunden einen Überblick über das Sortiment verschaffen und dort nach Herzenslust bummeln und einkaufen.

Draußen sind weitere kleine Stände aufgebaut. So stellt die Deula an der Peterstraße ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor, und für den guten Zweck verkaufen Ehrenamtliche des Old Table 503 Ammerland Bratwurst. Die Einnahmen sollen dem Kinderschutzbund Ammerland zugute kommen. Unter den Aktiven ist auch der Fußballverein FSV Westerstede mit seiner Mädchenfußballabteilung. Am Stand an der Langen Straße werden Kaffee und Kuchen verkauft.