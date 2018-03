Westerstede Die Semco-Gruppe, ein Unternehmen der Flachglasbranche mit Sitz in Westerstede, verzeichnete zum zweiten Mal in Folge einen neuen Umsatz-Rekord. Mit 226,3 Millionen Euro stieg die Entwicklung um 4,4 Prozent an. „Wir sind auf dieses Wachstum angewiesen. Mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung steigen auch unsere Kosten kontinuierlich. Aber wir haben uns mit Investitionen von mehr als 150 Mio. Euro in den vergangenen zehn Jahren sehr gut für die Zukunft aufgestellt“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Schüller. Ein Meilenstein der Unternehmensgeschichte ist die erstmals erreichte Zahl von 23 Ländern, in die das Glas der Semco exportiert wurde. Die Export-Quote betrug damit 15,1 Prozent.

Im Bereich der Isolierglas-Produktion wurden 2017 Investitionen an mehreren Standorten getätigt. In Westerstede erweiterte die Semco durch den Bau eines neuen Versandzentrums die Lagermöglichkeiten und die Isolierglas-Kapazität für die Region Nordwestdeutschland.

Mehr als sieben Millionen Euro werden in den Neubau einer nur auf Glasdesign und konstruktiven Glasbau ausgelegten Produktion am neuen Standort Bad Zwischenahn investiert. Damit reagiert man auf das Wachstum im Interieur-Markt, der immer flexiblere Fertigung bei steigenden Qualitätsanforderungen nachfragt. „Der Neubau in Bad Zwischenahn ist ein Meilenstein für die Entwicklung der Semco-Gruppe“, erläutert Bernhard Feldmann, Regional-Geschäftsführer Nordwest. „Im Glasdesign greifen viele unterschiedliche und anspruchsvolle Bearbeitungsstufen ineinander. Mit unserem Umzug von Oldenburg nach Bad Zwischenahn werden wir durch kluge Planung neue Maßstäbe in Qualität, Effizienz und Produktivität setzen.“ Die Inbetriebnahme des 5400 Quadratmeter großen Semco-Werkes ist für die Jahresmitte 2018 geplant.

Die Semco-Gruppe gehört mit 18 Standorten zu den größten Flachglasveredlern in Deutschland und Westeuropa. Die 1450 Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von 226,3 Millionen Euro. Der Mitarbeiterstamm soll noch weiter wachsen.