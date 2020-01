Westerstede Mit dieser Summe hatte Kea Bünnemeyer nicht gerechnet: Am Donnerstag bekam die Leiterin des Ammerland-Hospizes in Westerstede einen Scheck in Höhe von 8 000 Euro überreicht. „Ich bin einfach nur überwältigt. Als ich die Zahl gesehen habe, war ich wirklich glücklich“, sagte Bünnemeyer im Nachgang zur NWZ.

Zusammengekommen war das Geld beim Schlossabend der Wirtschaftlichen Vereinigung Oldenburg „Der kleine Kreis“. Regelmäßig sammeln dort verschiedene Unternehmen, Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kirche und Verwaltung für karikative Zwecke; im vergangenen Dezember ergab sich dabei ein Spendentopf von insgesamt 31 000 Euro.

Martin Steinbrecher, Vorsitzender des Vorstands der Wirtschaftlichen Vereinigung, übergab symbolisch das Papier auch an Maria Bruns, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Ammerland Hospiz gGmbH. Anwesend war auch Axel Weber, Hauptgeschäftsführer der Ammerland-Klinik und des Ammerland-Hospizes. Vom Kleinen Kreis vertreten waren zudem Ehrenvorsitzender Prof. Dr. Heinz-W. Appelhoff und Geschäftsführer Jürgen Lehmann.

Wofür das Geld eingesetzt wird, das weiß Kea Bünnemeyer noch nicht ganz genau. „Mit so einer Summe kann man ordentlich etwas stemmen. Wir möchten natürlich, dass das Geld für die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner verwendet wird.“ Im Sinn hat sie dabei eventuell den Außenbereich des Hospizes.

Eine überdachte Terrasse könnte hier für mehr Möglichkeiten sorgen, draußen zu sitzen. Das Ammerland-Hospiz wird im nächsten Jahr baulich erweitert, um Platz für zwei neue Patienten- und Angehörigenzimmer zu schaffen.

Das restliche Geld wurde natürlich auch verteilt: Spenden gingen ebenso an den Verein der Freunde des Elisabeth-Kinderkrankenhauses in Oldenburg, die Jugendwerkstatt – Sozialer Briefkasten in Löningen, Sozialdienst Katholicher Frauen und Männer (SKFM) Löningen und die Stiftung Teilhabe in Oldenburg.