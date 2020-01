Westerstede Bei der zurückliegenden Weihnachtsaktion wurden 21 300 Wunschgoldlose von Westersteder Unternehmen gekauft, von Kunden ausgefüllt und dann gesammelt. Jetzt wurden die Gewinner im Hause Schuhhaus Janssen ermittelt. Die Glückslose wurden abwechselnd von Kinderbürgermeister Thomas Wilhelm und Stellvertreterin Amelie Klockgether aus dem Kinderplanschbecken gezogen.

Spannend wurde es bei den drei Hauptpreisen. Der erste Preis, 500 € Euro in Wunschscheinen, ging an eine Westerstederin. Den zweiten Preis, 300 Euro € in Wunschscheinen, hat eine Frau aus Apen gewonnen. Über den dritten Preis, 200 €Euro in Wunschscheinen, freute sich eine Kundin aus Uplengen. Die Hauptgewinner können nun ihre Wunschgold-Boxen bei der Volksbank abholen.

Ermittelt wurden auch die Preise 4 bis 40 mit jeweils einem Wunschschein in Höhe von 25 Euro. Alle Gewinner werden vom Wirtschaftsforum Westerstede benachrichtigt.

Wie die Gewerbetreibenden unterstreichen, können die Gewinne nur bei den teilnehmenden Firmen der Wunschgold-Aktion eingelöst werden. Erstmalig teilgenommen hat der Famila-Verbrauchermarkt; 40 Prozent der Preisträger haben das Los dort bekommen und können es entweder dort, oder bei den anderen teilnehmenden Betrieben einlösen.