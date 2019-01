Westerstede Wie zufrieden sind die Westersteder mit ihrer Stadt? Was muss besser werden? Wo sind wir gut aufgestellt? In welche Richtung könnte sich die Stadt in den kommenden Jahren entwickeln? Brauchen wir ein Kino? Was wird im Einzelhandel vermisst? Mit einer großen Umfrageaktion will das Wirtschaftsforum Westerstede (in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung) die Stärken und Schwächen ausloten.

Fragebogen ausfüllen

Ab sofort ist dafür eine Internetseite freigeschaltet. Dort können Westersteder, aber auch Menschen, die nur hier arbeiten, (anonym) Fragebögen beantworten.

Fünf Themenfelder hat das Wirtschaftsforum dabei ausgeguckt – Bauen und Wohnen, Innenstadt und Einzelhandel, Schule und Betreuung, Kultur und Freizeit sowie Gewerbe. „Wer mag, kann seine Meinung zu allen Themenfeldern abgeben oder nur zu denen, die ihn interessieren“, sagt Nils Baumgart vom Vorstand des Wirtschaftsforums.

Ehrenamtlich organisiert

Der Verein hat die Umfrage ehrenamtlich organisiert. „Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin, deshalb hoffen wir auf reichlich Rücklauf“, sagt Vorstand Jan-Dirk Dunkhase. Im Internet und auf Großflächen an den Ortseingängen wirbt das Forum zum Mitmachen. Drei Wochen soll die Kampagne laufen.

Die Ergebnisse sollen dann genutzt werden für die weitere Stadtentwicklung. Eine erste Präsentation ist für den Wirtschaftsausschuss der Stadt im März geplant.