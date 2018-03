Westerstede Autos, wohin das Auge reichte: Am Sonntag durften ausnahmsweise in der sonst für den Durchgangsverkehr gesperrten Westersteder Fußgängerzone die neuesten Modelle vorfahren. Das Angebot des Autofrühlings, einer Veranstaltung des Wirtschaftsforums, kam einmal mehr ausgesprochen gut an. Tausende ließen sich von den Vertragshändlern über Preis und Ausstattung der verschiedenen Pkw-Marken informieren oder nutzten die Gelegenheit zu einem Bummel durch die geöffneten Geschäfte. Wer wollte, konnte hinter dem Steuer schon mal testweise Platz nehmen oder für einen späteren Zeitpunkt eine Probefahrt vereinbaren.

Auf großes Interesse der Besucher stieß ein ausgestelltes Elektrofahrzeug. Beim Blick in den Motorraum stellten die Technikfans schnell die Unterschiede zum Benziner oder Diesel fest. „Die Nachfrage steigt merklich“, sagte Händler Thomas Wolkenhauer, der Interessierten gerne die Vor- und Nachteile des Fahrzeugs erläuterte.

Viele Gespräche habe er in jüngster Zeit auch mit Besitzern von Dieselfahrzeugen geführt. „Die Verunsicherung ist groß, besonders wegen der Diskussion über Umweltzonen.“ Viele Bedenken habe er jedoch entkräften können, sagte er mit Blick auf die moderne Technik der neueren Modelle und die angebotene Abwrackprämie für die älteren.

Wer sich nicht für Autos und Zubehör interessierte, kam am Sonntag in Westerstede trotzdem auf seine Kosten. Viele Geschäfte in der Innenstadt beteiligten sich mit Aktionen an der Veranstaltung. Darüber hinaus warben Vereine für sich oder verkauften Bratwurst und Kuchen für den guten Zweck. Unter anderen hatten die Pfadfinder ihre Jurte vor der Kirche aufgebaut, die Abteilung Mädchenfußball des FSV Westerstede sammelte für eine Fahrt und der Old Table 503 Ammerland für den Kinderschutzbund. Auch das Westersteder Rhodo-Maskottchen Rhodolf war auf dem Platz unterwegs und warb für die Blumenschau im Mai.

