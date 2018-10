Westerstede Mit 30 Jahren hat sie schon einiges auf dem Buckel, und das sieht man ihr auch an: Die Ammerlandallee in Westerstede ist eine der am meisten befahrenen Straßen der Stadt und in die Jahre gekommen. Spurrinnen, Risse und andere Schadstellen finden sich überall auf der Fahrbahn. Vor allem bei Regen erinnert die Straße an eine Seenplatte. Da sind selbst die erlaubten 60 km/h in der Nähe der Autobahnabfahrt grenzwertig. Die tiefen Spurrinnen liegen auch am Schwerlastverkehr, der täglich über die Fahrbahn rauscht.

„Die Straße wurde in den 80er-Jahren gebaut und seit dem immer nur punktuell saniert“, berichtet Klaus Schmidt, Leiter der Straßenmeisterei Westerstede. Für ihr Alter sei die Ammerlandallee aber noch recht gut im Schuss.

„Klar, es gibt Spurrinnen und Schadstellen an verschiedenen Stellen. Für den aktuellen Zustand ist das nach so langer Nutzungsdauer aber ein vergleichsweise guter Zustand der Straße“, meint Schmidt.

Rote Markierungen

Die letzte größere Sanierungsmaßnahme im Bereich der Autobahnüberführung liege etwa vier Jahre zurück. Genau in diesem Abschnitt fallen mehrere Stellen auf der Asphaltdecke auf, die löchrig sind. Mit roten Kreisen sind sie markiert worden. „Hier wird bereits in nächster Zeit nachgebessert“, sagt Schmidt. Die Firma, die die Sanierung vor fünf Jahren vorgenommen habe, müsse die Schäden im Rahmen ihrer Gewährleistungspflicht beseitigen.

Trotzdem sei absehbar, dass in näherer Zukunft etwas unternommen werden müsse. „Eine Sanierung in den nächsten Jahren ist unausweichlich“, schätzt der Leiter der Straßenmeisterei die Situation der Ammerlandallee ein. Entscheidend für die Dringlichkeit der Arbeiten sei der kommende Winter.

„Straßen, die im Herbst noch super aussehen, können nach dem Winter stark beschädigt sein – je nachdem, wie sehr die Witterung und der Verkehr der Fahrbahn in der kalten Jahreszeit zusetzen“, erklärt Schmidt.

Ein umfängliche Sanierung der Ammerlandallee sei derzeit jedoch nicht vorgesehen, berichtet Joachim Delfs, Leiter der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg, die für die Landesstraße zuständig ist. „Wir kümmern uns um rund 1800 Kilometer Straßen und da gibt es Fahrbahnen, die in einem wesentlich schlechteren Zustand sind“, so Delfs auf Anfrage der NWZ.

Nur Flickarbeiten

Je nachdem, wie sehr der kommende Winter der Straße zusetze, stellte Delfs jedoch ein weiteres Flickprogramm in Aussicht, um die unmittelbaren Gefahrenstellen zu beseitigen.