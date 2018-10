Wiefelstede Eine solche Aktion hat auch Projektleiter Andreas Hofmann von der EWE Wasser bislang noch nicht gehabt. Erstmals seit mehr als 20 Jahren – seit dem Bau der Wiefelsteder Kläranlage an der Straße „Am Brink­acker“ – wurde das Belebungsbecken, Herzstück der Anlage, in den letzten zwei Wochen komplett geleert. Es fasst 6000 Kubikmeter Abwasser, ist 6 Meter tief und hat einen Durchmesser von 36 Metern. Arbeiter, die darin herumlaufen, erscheinen von oben vom Rand des Beckens fast so klein wie Ameisen. Die Luftzufuhr im Becken wird erneuert – mit einer anderen Bauweise als bislang.

Mikroorganismen aktiv

Im Belebungsbecken wird dem Abwasser Luft zugeführt. Dieser hilft speziellen Mikroorganismen, Stickstoff und auch Kohlenstoffverbindungen im Abwasser abzubauen. Das verhindert später eine Überdüngung von Gewässern, wenn das gereinigte Abwasser abgeleitet und dem natürlichen Wasserkreislauf erneut zugeführt wird.

Taucher nicht mehr nötig

Normalerweise muss ein Austausch der bisher genutzten Luftverteiler im Becken alle 7 bis 8 Jahre stattfinden. Diese nicht eben angenehme Arbeit übernahmen bislang Taucher im gefüllten Abwasserbecken. Erstmals werden nun Belüftungsmatten am Boden des Beckens installiert, die – so Hofmann – energieeffizienter arbeiten und die Verarbeitungskapazität erhöhen. Sie müssen zudem auch nur etwa alle 16 Jahre ausgetauscht werden – dann allerdings bei kompletter Entleerung des Beckens. Gut 300 000 Euro kostet die gesamte Maßnahme. Einen Großteil der Summe zahlt die EWE Wasser, die die Kläranlage seit 1997 betreibt und für ihre Unterhaltung zuständig ist. Die Gemeinde beteiligt sich gemäß Vertrag in Sachen Erneuerung mit 121 500 Euro, erklärte Wiefelstedes Bauamtsleiter Hans-Günter Siemen. Offen ist bislang noch, ob die Baumaßnahmen zu einer Erhöhung der Abwassergebühren führen werden, erklärte Siemen auf Anfrage.

Die ganze Baumaßnahme läuft, während die Kläranlage weiterarbeitet. Als provisorisches Belebungsbecken dient derzeit der benachbarte Schlammspeicher, der allerdings lediglich 2500 Kubikmeter Abwasser aufnehmen und deshalb nur eine eingeschränkte Reinigungsleistung liefern kann. Mit einer Ausnahmegenehmigung des Landkreises darf die EWE Wasser deshalb derzeit und während der gesamten Bauphase, die voraussichtlich Ende Oktober beendet sein soll, Abwasser mit mehr Nährstoffen in die Rehorner Bäke einleiten als normalerweise. „Die Mindeststandards werden jedoch eingehalten“, betonten Hofmann und Siemen.

Da das Belebungsbecken komplett entleert werden musste, konnte auch jede Menge Schlamm, der sich über die Jahre am Beckenboden abgesetzt hatte, entfernt werden. Zudem müssen pro Woche gut 500 Kubikmeter Schlamm, die derzeit nicht im Schlammspeicher untergebracht werden können, per Lkw nach Edewecht transportiert werden, wo sie in einen Faulturm wandern. „Wir haben eine entsprechende Abmachung mit der Gemeinde Edewecht“, betonten Siemen und Hofmann.

Bloß nicht viel Regen

Nun hofft der Projektleiter, dass es in den kommenden Tagen nicht so viel regnet, denn die Aufnahmekapazitäten der Kläranlage sind derzeit begrenzt – auch wenn für Pufferspeicher gesorgt wurde, wie Hofmann erklärte.

Unangenehme Gerüche scheinen derzeit nicht aus der Kläranlage zu entweichen. Und auch im vergangenen, allzu warmen Sommer scheint das Problem, das in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten war, keines gewesen zu sein. 2015 hatte die EWE Wasser die Kläranlage wegen dieses Umstands für gut 800 000 Euro umgebaut. Wie Bürgermeister Jörg Pieper erklärte, waren auch im vergangenen Sommer keinerlei Beschwerden wegen unangenehmer Gerüche bei der Gemeindeverwaltung eingegangen.