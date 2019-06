Wiefelstede Die Schulferien dürften für den ein oder anderen Anwohner „Am Breeden“ bisweilen etwas ungemütlich, sprich laut werden. Denn auf einer Länge von rund 400 Metern wird in der Straße der Regenwasserkanal erneuert. Kosten: 245 000 Euro. „Mit Beginn der bevorstehenden Schulferien am 4. Juli werden wir die Straße ,Am Breeden’ vom ,Kleiberg’ bis zum Buswendeplatz komplett sperren“, sagt Wiefelstedes neuer Bauamtsleiter Marco Herzog.

Die Maßnahme sei unabdingbar, berichtet Herzog. Der alter Kanal sei durch Baumwurzeln an manchen Stellen erheblich ramponiert. Auch sei der Querschnitt nicht mehr ausreichend. Bei Starkregen sei es schon häufiger im Bereich „Kleiberg“ und Jugendhaus zu Überschwemmungen gekommen. „Wir haben jetzt einen Rohrdurchmesser von 150 bis 300 Millimeter und werden hochgehen auf 400 bis 700 Millimeter“, erläutert Herzog. Der Grund: Durch Anbauten an der Ober- und der Grundschule seien im Laufe der Jahre immer mehr versiegelte Flächen hinzugekommen, so dass der Regenwasserkanal immer mehr Wasser schlucken musste, weiß Herzog. Auch nähmen die Starkregenereignisse weiter zu, so der Bauamtsleiter.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass es im Rahmen der Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen des Verkehrs „Am Breeden“ kommen werde. Die Erreichbarkeit der Grundstücke könne nicht immer gewährleistet werden. „Es kann sein, dass ein oder zwei Anlieger an einem Tag ihre Grundstücke nicht anfahren können“, sagt Marco Herzog. Das könnten die Anlieger aber direkt vor Ort mit dem Bauleiter abstimmen, so der Rathausmitarbeiter. Die betroffenen Anlieger seien bereits informiert worden und würden auch während der Baumaßnahme weiter auf dem Laufenden gehalten.

Auch der Busverkehr in dem Quartier rund um die beiden Schulen ist betroffen. Die Haltestelle „Schulzentrum Am Breeden“ wird zwischen Montag, 8. Juli, und Mittwoch, 14. August, gesperrt und nicht angefahren, teilt die Verwaltung mit. Sie bittet Fahrgäste, auf die Haltestellen „Oldenburger Landstraße“/„Im Tief“ (Höhe Aldi) und „Kirchstraße“ (Rathaus) auszuweichen. Ein entsprechender Hinweis werde rechtzeitig an den Bushaltestellen angebracht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Haben Anwohner Fragen zu den Abläufen, können sie sich an Marco Herzog unter Telefon 0 44 02/96 51 60 oder den Bauleiter vor Ort wenden, so die Verwaltung.