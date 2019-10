Wiefelstede Gute Nachricht für Wanderfreunde: Die Ausbauarbeiten des zweiten Teilstückes des Wiefelsteder Kirchweges bis zur Mansholter Straße als Wanderweg laufen. Die Erd- und Wegearbeiten wurden im September dieses Jahres öffentlich ausgeschrieben.

Nachdem das erste Teilstück, beginnend ab der Hörner Straße bis zur Stahlstraße, im Mai des vergangenen Jahres fertiggestellt wurde, wird nun das zweite Teilstück aus dem Mansholter Holz bis kurz vor die Mansholter Straße auf einer Länge von rund 500 Metern hergerichtet, teilt die Gemeinde mit. Mittwoch sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Wanderweg soll in Form einer wassergebundenen Wegedecke mit der Regelbreite von zwei Metern hergestellt werden. Dazu wird der in den oberen Schichten anstehende Boden in erforderlicher Stärke aufgenommen und seitlich eingeebnet. Hinzu kommt, dass eine Schottertragschicht von 15 Zentimetern Dicke neu hergestellt wird. Abschließend wird dann eine so genannte wassergebundene Decke mit einer Stärke von drei bis vier Zentimetern aufgebracht.